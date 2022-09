Otro que salió enojado del homenaje a Silvia Pinal; Pepillo Origel explota: "¡aburridísimo!"

El día del homenaje en el Palacio de Bellas Artes a Silvia Pinal, el primer actor Ignacio López Tarso salió fúrico por las fallas que, desde su punto de vista, perjudicaron el tributo.

"Es una vergüenza", gritó López Tarso al quejarse del sonido y algunos otros detalles técnicos que se observaron en el Palacio de Bellas Artes.

El actor no fue el único que salió enojado. Juan José Origel, uno de los amigos más cercanos de Pinal, también piensa que el homenaje le quedó a deber a la grandeza de doña Silvia.

"Yo quiero mucho a la señora Silvia Pinal, la quiero, la respeto, la adoro con todo mi alma y creo que se merecía algo mejor, le faltó glamour... no quiero hablar mal de nadie porque cada quien puso lo mejor que pudo, pero me esperaba algo mejor"

Juan José Origel no ha podido hablar con Silvia Pinal después del homenaje pero esa misma noche cenó con ella y con la familia.

"Creo que estuvo demasiado aburrido el homenaje, la Pasquel es la que más o menos le puso ahí algunas anécdotas pero faltó que Alejandra subiera al escenario, que contaran lo que les hacía su mamá cuando las regañaba, que dialogaran".

Pepillo criticó sobre todo el fragmento del homenaje en el que Leonardo García Taso, Busi Cortés y José Antonio Valdés Peña subieron al escenario para diseccionar el cine de Pinal.

"Sentaron a tres gentes que no sabíamos quiénes eran y no les entendía de qué hablaban... creo que yo tengo más anécdotas, he viajado con la señora Pinal por muchos lados".

Origel le dio la razón a Ignacio López Tarso en estar enojado: "Mucha gente esperaba otra cosa porque es Silvia Pinal, porque es Bellas Artes, creo que fue muy apresurado el homenaje, se hubieran esperado un poquito".

Te recomendamos:

Silvia Pinal comparte la foto de la vez que posó desnuda para una revista

Silvia Pinal manda contundente mensaje a su nieta, Frida Sofía