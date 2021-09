Oscar de la Hoya confesó que abusaron de él cuando tenía 13 años: "Fue muy traumático"

Por primera vez, la ex estrella del boxeo Oscar de la Hoya habló sobre un episodio muy difícil en el que fue abusado sexualmente cuando tenía 13 años.

En entrevista con Los Angeles Times, el deportista contó el suceso que marcó su vida, y que le dejó un gran trauma emocional, cuando una mujer 22 años mayor que él, lo violó.

Como nunca lo había hecho, Oscar abrió la puerta a esos recuerdos... "Puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era niño. Son muchas cosas desde adentro, hombre, me quema... tengo que lidiar con el pequeño Óscar. Fui violado a los 13 años por una mujer mayor, entonces son muchas cosas... a esa edad perdí mi virginidad al ser violado básicamente. Estaba en Hawái en un torneo, ella tenía como 35".

De la Hoya confesó: "Tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me da fuego, me da las ganas, como si todo lo que pasara fuera por una razón, la vida ha sido dura, siempre me ha arrastrado seis pies bajo tierra, he estado ahí, casi he estado ahí... suprimí todo, reprimes todo y vives esta vida del ‘Golden Boy’ pero luego ves que eso está ahí todavía.

"Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, ¿cómo lidias con eso? Tomando, ahogándome en el alcohol. Tratas de olvidar o estas tratando de desconectarte. Fue muy traumático".

Sin embargo, avanzó y poco a poco las heridas sanaron: "Tuve este evento hace como un año donde sonará loco, pero probé “shroom” (hongos) por primera vez en microdosis. Como Tyson, todos los días... no lo haría todos los días pero me fue bien, fue increíble, lo hice con un chamán... tuve que hacerlo.

"Estaba tomando, haciendo drogas, lo uno y lo otro, no quería tirar mi vida. Tenía que hacer algo y el hecho de que el chamán llegó a mi vida a esa razón particular, siento que me salvó y me salvó solo por mi madre, por mi relación con ella", admitió.

