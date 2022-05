Opiniones divididas: Unos apoyan y otros condenan obra de teatro con Silvia Pinal

Esta semana fue todo un escándalo el fallido regreso de doña Silvia Pinal al teatro por cuestiones de salud. Hay quienes critican que la diva protagonice una puesta en escena sin tanto presupuesto llamada 'Caperucita, qué onda con tu abuelita', mientras su familia insiste en que eso la lleva de vida.

Para empezar, habrá que escuchar a la propia Silvia, quien hace unos días le dijo al programa Hoy: "Me llamó la atención y me gustó. Cuando me lo dieron, me encantó y aquí estoy".

Su hija Sylvia Pasquel se conmovió tras las polémicas imágenes de su madre saliendo del teatro, pues muchos criticaron que Pinal quedó expuesta.

Sin embargo, Pasquel aclaró que, como hijos, permitieron que su madre regresara a trabajar porque la motiva a vivir y le da alegría.

"Dicen 'Guárdenla', ¡ni que fuera un mueble! Mi mamá tiene derecho a vivir, derecho a estar feliz. No la voy a guardar en una cama, en un cuarto a que se muera viendo sentada en un reposet la televisión. Mi mamá está para disfrutar de la vida.

"Dicen 'A mí no me parece que esté en la obra de teatro'... ¡Pues a mí tampoco me importa que a ti te interese o que no te guste que esté en la obra de teatro! A ella le gusta, ello lo quiere. Cuando le dices 'vamos al teatro', se emociona, se le llenan sus ojitos, se pone feliz. ¿Por qué le voy a quitar ese gusto a mi mamá nada más porque a algunos no les gusta? No la mantienen, no la procuran, no la buscan, qué carajo tienen derecho a opinar nada", dijo Sylvia Pasquel.

Y es que varios periodistas y comentaristas han criticado que doña Silvia vuelva al teatro con una obra infantil. Uno de los que se ha sostenido en su opinión es Juan José Origel, quien insiste en que en lugar de esta obra de teatro, a Silvia Pinal le deberían hacer un homenaje en Bellas Artes.

El comunicador compartió una imagen del fallido estreno, y la actriz Rebecca Jones comentó algo similar: "Pepillo, una pena y espero de corazón que Silvia se reponga. Pero que NO VUELVA A ESA HORROROSA OBRA".

Gustavo Adolfo Infante también ha sido honesto sobre su opinión en contra de que doña Silvia sea expuesta en la obra: "Es un crimen lo que están cometiendo"

"No creo que se merezca una obra donde el productor es el lobo que parece panda y donde el zorrillito parece que lo compraron en La Lagunilla", dijo el comunicador.

Laura Zapata, en contraste, pide ser imparciales: "Se tiene que respetar la decisión de las personas y de la familia. Dejemos de ser metiches. Lo mejor para Silvia Pinal"