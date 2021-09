Omar Chaparro vs. Adal Ramones: Quién es tu favorito como actor y conductor

Cuando Adal Ramones gozaba de la fama de 'Otro rollo' a inicios del milenio, en Telehit brillaba Omar Chaparro por su talento, por lo que quizá existió una rivalidad de la que el actor habló recientemente.

En entrevista con Yordi Rosado, quien trabajaba con Adal en aquella época, Chaparro fue honesto: “Yo creo que había ahí una rivalidad involuntaria, pero no tanto de nosotros, sino del mismo medio y de la gente”.

Omar se sinceró sobre un comentario que le llegó: “Yo empecé a hacer ‘Black & White’. (...) Alguien me dijo que cuando nosotros empezamos llegó Adal a la oficina y estaban todos ‘así' sentados, y puso ‘así' su libro en la mesa. (Y dijo) ‘Quiero que investiguen a Omar Chaparro de Black & White’. Y todos así de: ‘Sí, señor’. Como que inmediatamente, no sé si por el estilo, porque era norteño, porque los dos somos cejones, porque los dos somos sagitario, pero había varias similitudes. Y la gente empezó a decirle a Adal: ‘Aguas, eh’".

Las comparaciones no solo rondaban entre el público, sino con los ejecutivos de Televisa... “Y también los ejecutivos, si Adal en algún momento estaba tan exitoso y de repente pudo ser un poco sangrón con algún ejecutivo, los ejecutivos empezaron a decir: ‘Pues, ahí viene Omar Chaparro’. Y eso pudo poner nervioso a Adal”.

Dado que quizá Yordi Rosado estuvo en aquella junta que mencionó Omar, el presentador dijo no recordar con exactitud, pero sí confirmó: No recuerdo que (Adal) haya dicho ‘investíguenlo’, quizá sí, quizá no, no recuerdo. Lo que sí sé es que fue como ‘hay que ponerle ojo a ese cuate’. Nosotros llevábamos muchos años que la verdad ‘Otro rollo’ era un programa muy importante y posiblemente el más famoso que existía en ese momento. Entonces, ver que había un chavo nuevo, tan talentoso como tú...”.

Esta rivalidad fue objeto de burla por los propios conductores, cuando Adal Ramones llegó al programa 'Tu-Night' de Omar Chaparro, y entre broma y broma, le dijo que se trataba de una copia de 'Otro Rollo'.

“Se robó todo. Se robó a Rudy, se robó a Pepe Zavala y claro, tiene risas grabadas, que nunca tuvimos risas grabadas”, bromeó Adal.

