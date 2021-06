Omar Chaparro tiene coach de lujo: Su esposa Lucy logró esto

TEXTO: NAYIB CANAÁN

Es una mujer que empodera a otras, una exploradora de la mente y el espíritu que comparte lo aprendido con la intención de sanar las heridas que tardan en cerrar.

Lucy Ruiz de la Peña es su verdadero nombre, aunque es más conocida con el apellido de su esposo, el animador Omar Chaparro. La famosa “Mojarrita” no ha perdido el tiempo en esta pandemia y ahora presume con orgullo una certificación en coaching internacional que le ha permitido ampliar sus habilidades en esta área.

¿Cómo te sientes con esta meta alcanzada? "Superfeliz, es que ha sido una época poco fácil para todos, entonces, me tocó atender a los niños, al marido, y me dejaba a mí de última. Por eso decidí buscar algo que me sirva para cuando esté en México y Estados Unidos por igual, fue cuando me encontré esta certificación de coaching internacional. Yo ya había hecho otros talleres, tengo una maestría en Educación familiar y soy logoterapeuta; cuando menos pensé, ya estaba inscrita.

"Fue más complicado de lo que pensé porque era horario Miami, que era diferente al de Los Ángeles, pero resultó una experiencia en la que pude aprender y descubrir muchas cosas, pues soy una apasionada de la mente, pero también del espíritu, y creo que ahorita, que nos tocaron tiempos difíciles, me convertí en una exploradora.

"Es que tenía dos opciones, o me volvía una víctima o me emocionaba al ver cómo salía de los desafíos. Eso fue lo que hice, y ahora estoy muy contenta de ya tener una certificación internacional que sé que no va a parar ahí.

¿Cuál es la función de un coach? "Un coach es alguien que te acompaña a que descubras tu verdadero potencial. Es como la psicología al estilo Montessori, se trata de reflexionar y no de irle a echar los problemas a alguien más. En este proceso nos hacemos responsables de lo que vivimos para luego decidir a dónde queremos ir.

¿Cuánto tiempo duró la certificación? "Bueno, primero yo había hecho un coaching normal en México que me tomó un año, y ahora, hacer la certificación internacional me tomó 15 meses. Al principio Omar me decía que me quedara con el normal, pero yo quería el internacional porque me gusta ponerme la estrellita. Y no es que quiera solamente juntar títulos, quiero ponerlos al servicio de los demás. Yo que soy tan hiperactiva, me he calmado con este viaje interior que me permite ayudar a la gente. Omar me ha dicho que siente que todo el día lo estoy analizando a él y a mis hijos, dice que experimento con ellos, y la verdad es que sí; me siento como una Indiana Jones de la comunicación, esto me ha permitido tomar decisiones más sanas y más inteligentes.

¿Esta formación fue en línea? "Sí, todo online, la escuela está en Miami, y representó un desafío porque me tocó hacer prácticas con gente que estaba en París, Alemania, Nueva York, México, Colombia y aquí en Los Ángeles.

En agosto cumplirás 20 años de casada, ¿sientes que has llegado a este número gracias a tu filosofía de vida? "¡Yo creo que sí! No le quito méritos a mi esposo, que se presta como conejillo de indias, pero, por ejemplo, así como yo tengo que adaptarme a las veces que él no esté en fechas especiales, graduaciones y diferentes cosas, de la misma forma él se ha adaptado a mi filosofía; creo que si yo no tuviera estas herramientas, no hubiéramos llegado a los 20 años juntos.

"Cada día es propicio para agradecer, es un desafío; no podemos cantar victoria, porque los hijos van cambiando, uno va cambiando, pero me queda claro que si prestamos atención a la relación personal, obviamente la relación de pareja y la familiar estarán en mejor forma. A veces sólo nos preocupamos por el suplemento de moda, el jugo verde que todos están tomando, pero no alimentamos a la mente o al espíritu.

