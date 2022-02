Omar Chaparro rompe en llanto al revelar la promesa que le hizo a Diego Verdaguer

Con ceremonias en Los Ángeles y en la Basílica de Guadalupe, Amanda Miguel despidió a su eterno cómplice Diego Verdaguer luego de su muerte el pasado 28 de enero. Las cenizas del cantante reposarán, una parte en México, y otra parte en Hollywood, lugar que le gustaba al argentino.

Pero tras la ceremonia en California, Omar Chaparro habló con la prensa y se conmovió hasta el llanto, al mencionar la promesa que le hizo a su amigo Diego.

"Fue un evento muy emotivo. Me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, un maestro, un mentor, alguien que te quiere de a gratis desde que lo conoces, hay una química, una complicidad", reconoció.

Lamenta que no pudo verlo poco antes de su muerte: "Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa o por otra no coincidíamos, me dolió en el alma perderlo. Él y su mujer fueron mentores de pareja para nosotros. Le hice una promesa, nos deja la vara tan alta, un hombre tan sabio tan perfeccionista, que le prometí 'voy a ser como tú'".

La pérdida de Diego Verdaguer pegó fuerte en el medio artístico, donde se hizo de muchos amigos famosos. Sin embargo, nada se podrá comparar con el dolor de Amanda Miguel, quien admitió que hay días donde trata de ocuparse, aunque otros, le llega la tristeza.

