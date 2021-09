Omar Chaparro recibió consejos de Vicente Fernández y ya los aplica ahora que es cantante

Para Omar Chaparro, quien probará suerte en la música regional mexicana, hablar de don Vicente Fernández es hablar del representante de este género más importante que existe. En entrevista con TVyNovelas, el actor y cantante, que se encuentra estrenando la canción Las locuras mías a dueto con Joey Montana, nos platica del privilegio que tuvo de convivir con el Charro de Huentitán en el 2020, y cómo éste le dio algunos consejos para triunfar en la música. Además, el pasado 25 de agosto cumplió 20 años de matrimonio con su esposa, Lucy, y nos comparte el secreto para lograrlo.

¿Qué significa Vicente Fernández en tu vida? Lo mismo que muchos mexicanos, cuando estamos de fiesta con los amigos, cuando estamos dolidos, siempre aparece una canción de Vicente Fernández, es parte de nuestra vida. Estoy preocupado por su salud, y más que tuve el privilegio de visitarlo en su casa hace un año.

¿Te dio algún consejo para tu carrera de cantante? Fíjate que sí, le pregunté: “¿Usted qué piensa?, tengo la fortuna de que la gente me dé su cariño como actor, y es un poco más difícil que me reconozcan como cantante”, y me dijo que a él le pasó al revés, que él empezó como cantante pero le apasionaban las películas y luego lo empezaron a reconocer como actor, me dijo que la clave era que lo hiciera con el corazón y que disfrutara realmente cantar, que buscara la manera de ser yo mismo, y mira que le hice caso, y en esta canción de Las locuras mías, pude constatarlo porque encontré mi propio estilo, me sentí muy cómodo, más seguro de mí mismo.

¿Has podido hablar con alguien de su familia? No, no tengo contacto con nadie de su familia, tristemente, pero obviamente está en nuestras oraciones don Vicente, ojalá se recupere porque es una leyenda y el máximo exponente de la música mexicana que nos queda con vida.

Háblanos del tema Las locuras mías... Es una canción que yo hubiera dedicado a mi esposa cuando la conocí, es como dedicarle una canción a una chica que está por encima de tu liga y que aun así tienes las ganas de enamorarla, pero no con el físico, sino con la creatividad. Ya terminada (la canción), me estaba bañando y me vino la idea de por qué no, en medio, le metía a Joe Montana; le enseñé la canción, le encantó, y a la semana ya había grabado.

Por otro lado, el pasado 25 de agosto cumpliste 20 años de casado, ¿cuál es el secreto para llegar? Yo creo que trabajar y hacerte responsable del amor; es grandiosos cuando uno se casa enamorado y cuando crees que te casas con el amor de tu vida, pero tienes que poner en práctica el trabajo todos los días.

¿Cómo enamoraste a tu esposa? Me metí a la universidad en moto y subí unas escaleras en ella, me paré afuera del pasillo del salón haciendo un escándalo y casi me corren por eso tipo de cosas; también encontré un trío, le pagué y lo metí a la escuela mientras ella estaba en examen, le llevé serenata afuera del salón y ese tipo de cosas.

¿Le compusiste una canción para su aniversario? Ya le había compuesto una cuando cumplimos 13 años que se llama Sigues tan hermosa, fue de las más exitosas de mi segundo disco y está grabada con banda sinaloense, es una canción romántica.

¿Hicieron algo especial ese día? Como estoy ocupado con lo del disco y voy a empezar a hacer una película, me la llevé a celebrar nuestro 20 aniversario a Dubai y a Maldivas, fue algo muy bonito, muy romántico.

