Omar Chaparro quiere triunfar como cantante: "Mi meta está en un Grammy"

Cuando tienes claras tus pasiones, no importa cuán grande sea el miedo, harás hasta lo imposible por hacer realidad tus sueños más ambiciosos. Es por ello que, en mis ocho preguntas, Omar Chaparro nos habla sobre la manera en que combina su pasión por la música con su gran trayectoria actoral, y cómo esto lo ha llevado a soñar en grande luego de cantar a dueto con Joey Montana el tema Las locuras mías.

1 ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo; debo decirlo: de alguna manera, fuiste tú quien me trajo a la Ciudad de México, fuiste parte fundamental de mi carrera. Es algo que no muchos saben: yo estaba en la radio de Chihuahua, en el 97; tú estabas en la estación Pulsar FM. Yo hacía bromas y era popular en Chihuahua, pero tenía la visión de venir a la capital. Un día me dijo mi mamá que me hablaban de Pulsar; eras tú del otro lado de la línea diciéndome que habías oído que era “muy exitoso” y me preguntaste cómo me caería ir a trabajar allá. Sembraste la semilla de venirme a México, y aquí estoy.

2 Una gran decisión, porque hoy ya estás sonando con tu canción Las locuras mías... ¿Qué nos dices de ella? Hace 10 años tuve oportunidad de expandirme, musicalmente hablando, pero hoy la oportunidad llegó a mí y estoy motivado: ando muy inspirado con Las locuras mías, que es un gran tema y refleja bien lo que quiero en mi carrera.

3 Algo que me queda muy claro es tu impresionante convicción de trabajar por tus sueños, ¿estás consciente de eso? Sí, aunque a veces uno también le duda. La cuestión está en siempre mirar hacia al frente y tener claras tus metas, a pesar de que no tengas nada asegurado en el futuro. El chiste es no tener miedo y seguir luchando.

4 Hace tiempo me contaste haber soñado que ganabas un Oscar por tu trabajo, y eso me inspiró, porque los sueños más lindos son los que hacen reír a los demás, pero cada quien conoce sus límites y sabe hasta dónde puede llegar. ¿Hoy qué piensas? Sí, recuerdo, y es bien interesante esto que dices: que los sueños más bonitos son los que hacen reír a los demás. Además, hay por ahí alguien que dice que, si tus sueños no te asustan, es porque no son lo suficientemente grandes. Y otra muy bonita que me dijeron: “Al final del día, cuando logres tus sueños, el aplauso más grande será el silencio de aquellos que no creían en ti”.

5 Entonces, ¿te vas a ganar un Oscar? Si Dios me da vida y salud, creo que sí. En aquel momento lo dije con mucha convicción y está en mi cabeza; siempre he dicho que las cosas pasan dos veces: primero en tu cabeza, y después en la vida real. Por eso trabajo para lograrlo. Es muy curioso, porque cuando empecé en el radio estudiaba Administración de empresas y mis compañeros se burlaban de mí; y cuando me fui a la tele, los que se burlaban eran los del radio... Ahora me pasa en la música, y puede darme miedo; aunque me aviente y lo haga, me da miedo. Lo que me da pánico es quedarme con las ganas de intentarlo y cumplir mis sueños; entonces, hay que arriesgarse.

6 Y es que trabajas muchísimo. No es solamente soñar, porque te pones a trabajar y te comprometes con lo que haces, ¿no te parece? "Claro, y siempre digo que hay que vivir la vida en tres D: Dirección: debes tener claro hacia dónde vas y saber lo que quieres, porque la mayoría de la gente que no consigue sus metas es porque ni siquiera sabe lo que quiere. La siguiente D es Disciplina: tienes que hacer algo y ser constante para conseguir lo que quieres; y la última es Deseo: si no lo tienes, no hay nada.

7 Estoy convencido de que lo vas a lograr porque has ido caminando poco a poco; todo se trata de procesos, pero has avanzado y cumplido sueños. ¿Tú cómo lo ves? Sí, y es que de eso se trata precisamente, de procesos. Posiblemente mi meta esté en un Grammy, pero a final de cuentas, ya también estoy ganando porque la canción está pegando y estoy feliz con eso.

8 ¿Qué viene para Omar Chaparro el resto del año? Seguir trabajando en la música. Ahorita tengo una meta con la canción, y pronto estaré de vuelta en Tijuana y Los Ángeles porque estoy filmando una película, un drama, y quiero compaginar todo porque la música y la actuación son mis dos más grandes pasiones. Espero que Dios me dé licencia para poder navegar entre ambas; sé que puedo, porque hay artistas que lo han hecho, y todo se puede.

