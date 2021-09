Omar Chaparro pensó en el suicidio en el momento más duro de su carrera

Después de poner a temblar a Adal Ramones y tras ganar 'Big Brother VIP', Omar Chaparro alcanzó la fama que durante años cosechó con su talento, pero después todo se vino abajo y hasta pensó en suicidarse.

Así lo contó en una entrevista con Yordi Rosado, a quien le confesó lo mal que la pasó durante la cobertura del Mundial de Fútbol en Alemania 2006, pues no estaba satisfecho con su carrera.

Comentó que cayó en una fuerte depresión, y hasta pensó en renunciar a todo e irse a Chihuahua a montar un puesto de hot-dogs. Recordó que leyó sobre Germán Valdés 'Tin Tan' y la decadencia que vivió en la última faceta de su carrera, por lo que creyó que le estaba pasando lo mismo.

"Dije 'es mi bajón, ¿qué sigue después de esto? Pues también ya morirme'. Me acuerdo que voltee a ver un cortadero y pensé '¿qué pasa si me ahorco?'. Me di cuenta de que estaba en un lugar medio oscuro".

Recordó que regresó a México y le dijo a su esposa Lucy "vámonos, como quiera pongo un puesto de hot dogs y ella me dijo 'tú tienes talento, vamos a insistir'".

Además, en su familia había problemas y tras invertir todos sus ahorros en un bar de Chihuahua, lo tuvo que vender todo pues uno de los socios estaba involucrado con el crimen organizado.

Omar Chaparro recordó que una persona le hizo ver que debía vender su participación en aquel bar y donarlo todo para poder resurgir desde cero. Contó que volvió a trabajar con sus personajes y luego llegó 'Sabadazo', por lo que su carrera se reactivó hasta que decidió dejarlo todo para buscar el sueño americano.

