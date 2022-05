Olivia Collins y la verdadera razón de su renuncia a 'Las estrellas bailan en Hoy'

Minutos antes de terminar la emisión del pasado viernes, Olivia Collins tomó el micrófono y anunció que se retiraba de Las estrellas bailan en Hoy por complicaciones en su salud que le impedían ofrecer una impecable coreografía al lado de su pareja en la pista, Óscar Medellín.

Ante esta decisión personal, la actriz fue tomada por la producción como la eliminada de la cuarta semana de competencia, dejando a salvo a las parejas que luchaban por su permanencia en el reality. Sobre el padecimiento que la alejó del show nos habló Olivia mientras se despedía de quienes fueron sus compañeros en este exitoso proyecto de Televisa.

Decir adiós debe ser complicado para un proyecto en el que diste tanto… Uy sí, dejé el alma, dejé el corazón, dejé sudor, lágrimas, dolor, pero muchas alegrías, muchos aprendizajes de todo esto que fue nuevo para mí. No cabe duda de que uno nunca deja de aprender. Tengo 45 años en esta carrera, y esto representó un reto, por eso me voy con un sabor de boca rico, me voy satisfecha de haberlo hecho, de haber dado todo, porque lo entregué todo, ya que soy muy apasionada con lo que hago. Me meto de lleno, entonces nada más vivo para esto, nada más como para esto, nada más duermo para esto, y pues, qué padre, porque me siento muy orgullosa de lo que hice en el escenario.

¿Cuándo decidiste abandonar la competencia? Lo decidí con mi almohada, porque yo respeto mucho el escenario y el jueves, en el baile, me mareé dando la vuelta, no pude terminarlo bien, y eso para mí es como una falta de respeto. Ya no es por los jueces, sino por el escenario. Lo pensé y comprendí que mi carrera no se termina aquí, al contrario, puedo seguir. Y me da tristeza porque me gustó, me puso muy contenta, muy enérgica, muy bien. Sin embargo, creo que también es momento de darme una pausa, de dejar esta energía y darle un descanso a mi cuerpo. ¡Lo merezco!

¿Qué es lo que afecta tu salud en estos momentos? Es un tema serio, esto del vértigo me dio desde los 20 años, se dispara por estrés, pierdes el equilibrio porque los nervios se inflaman. No soy doctora, pero entiendo que es una manera en la que el cuerpo drena el estrés. No se te quita nunca, lo vas a tener toda la vida, tienes que aprender a pararte, a sentarte, a poner la vista en un punto, a no dar vueltas, y bueno, también hay una medicación para poder tener estabilidad. Esto también viene del oído, yo tengo un problema ahí, por eso se dispara más. Es un problema muy delicado, y hay ejercicios para poder nivelarte, pero en el reality es imposible hacerlo, porque son vueltas, cargadas… A pesar de que yo lo tenía controlado (el vértigo), me volvió en los ensayos, luché con ello, pero es algo que va más allá. No podía mantener el equilibrio, me iba de lado.

¿Has tenido alguna repercusión en el oído? Cuando estoy así (en crisis) sí, porque se inflaman los nervios. Entonces hay como ruidos, cosas que se escuchan de más y que llegan a causar molestia. Es que el oído se vuelve muy sensible.

¿Recurres a algún aparato para mejorar la audición? En algún momento sí, pero no de manera permanente.

¿Qué te dice el doctor? Me dijo que lo primero era descansar, que me relajara; me pusieron dieta blanda, sin sal, porque además, el estrés que padezco fue lo que me detonó, nuevamente, el vértigo. Y aunque tomé un medicamento, que es una maravilla, me debilité, y a la hora de la vuelta me fui. Hay que hacer yoga y mantener un equilibrio.