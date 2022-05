Olivia Collins y Andrea Rodríguez juntas y sin rencor aunque anduvieron con el mismo hombre

Hace ocho años, Olivia Collins fue la tercera en discordia en la relación que tenían Andrea Rodríguez y el exintegrante de La Academia, Agustín Argüello, por lo que, verlas trabajar juntas parecía imposible, pero ahora, Las estrellas bailan en Hoy lo hizo realidad.

La productora del programa matutino de Televisa decidió pasar la página, hacer borrón y cuenta nueva para tener a la actriz dentro del cartel de famosos que engalanan esta tercera temporada del polémico reality show que reúne a diversas figuras del espectáculo mexicano.

En entrevista con TVyNovelas, Andrea y Olivia dejan claro que ya se perdonaron, y que lo pasado, pisado.

Olivia, ¿temías participar en la competencia por los roces que tuviste con la productora Andrea Rodríguez? No teníamos ningún roce, ella y yo somos mujeres inteligentes, empoderadas, o sea, eso no tiene caso, ni siquiera, tocar.

Nos comenta Andrea que está muy contenta de tenerte en el programa… Pues sí, le dije: “Vamos a darnos un abrazo”, y cerramos el ciclo; la vida es así, se presentan las situaciones y yo no tuve la pretensión de hacerle daño a nadie. Ya conversamos, ella me habló y le pusimos final a eso. Además, ella es una productora muy exitosa y tiene mi admiración.

Andrea, en las redes se preguntan si Olivia y tú ya son amigas… O sea, no te voy a decir que es mi amiga, porque no lo es. Yo creo que, al final, platicamos cuando la invité al programa, y nunca más hemos vuelto a tocar el tema, murió ahí. Nosotras no sabemos, ni siquiera, lo que opine él (Agustín), imagínate, se debe estar riendo, seguramente.

Pero, ¿tienen una relación cordial? ANDREA: Sí, claro; por ejemplo, el día que bailó estaba muy nerviosa, yo fui a camerinos cuando supe que estaba lastimada, le dije que no quería que empeorara, porque para mí ella era igual de importante que todos mis participantes, entonces queremos que estén bien. Luego, cuando terminó, vi que había llorado, la abracé y le pedí que se cuidara. Ella también me abrazó, y hay cordialidad, porque sí fue un capítulo en nuestra vida, ni siquiera nos conocíamos en persona; te confieso que de repente me la encontraba en un evento y yo de lejos (risas), me daba la vuelta porque no la quería ver, pero ya eso pasó, fue hace muchos años.

Fue en 2014 cuando Olivia Collins y Andrea Rodríguez estuvieron en medio del escándalo, pues se dijo en los medios que la actriz le había bajado el novio a la productora de televisión.

El galán en cuestión era Agustín Argüello, cantante argentino que saltó a la fama en México luego de participar, en 2009, en La Academia, y después en Segunda oportunidad, donde resultó ganador, obteniendo dos millones de pesos.