Olivia Collins en exclusiva: "Acepto que soy de la tercera edad"

En el set de Albertano contra los mostros, Olivia Collins y Maribel Guardia son el centro de atención. Hasta filas hacen para hacerse una foto con las actrices que, vestidas de brujas, siguen conquistando a cualquier tipo de audiencia. Con Olivia se tardan más de tres horas para caracterizarla, y aunque parece mucho tiempo, la actriz no se queja ni un minuto; disfruta todo el proceso y vive la experiencia que le permite esta historia de comedia que debutó con más de 1.8 millones de espectadores en la pantalla de las estrellas. Durante un descanso, la artista se levanta de su silla, detiene el chisme con Maribel, y nos regala una entrevista en la que deja al descubierto lo que piensa de las cirugías y tratamientos para alargar la belleza y juventud.

"Yo creo que como actriz debo enfrentarme a cualquier reto; además, es algo que hago con mucho gusto. La idea de transformarme representa un desafío, y lo asumo con todo el entusiasmo".

¿También tratas de detener el paso del tiempo? Yo dejo que pase el tiempo; creo que todavía aguanto, pero ya sé que llega la edad, y aunque nos pongamos miles de cosas, la edad es inevitable y hay que vivirla con dignidad.

¿Cómo la vas aceptando? Mi actitud es de una mujer joven y eso me ayuda muchísimo; a veces siento que hasta puedo volar. Estoy consciente de que el tiempo pasa y debo hacer otro tipo de papeles, pero yo encantada si me dan personajes de mamá o de abuelita, porque ya lo soy. En tu faceta de abuela, ¿cómo eres? Me desdoblo, me trae loca, feliz... Mi nieto es mi motivación, vive en mi casa, igual que mis hijas, y cuando llego corro a verlo.

¿De qué manera educas a tu nieto? Respeto mucho a mi hija, y la verdad es que ella sabrá cómo llevar a su hijo; yo me dedico a quererlo, a amarlo, a ayudar a mi hija, a protegerla, echarle la mano. Soy como su otra mamá, por más que le pido que me llame abuela, el bebé no hace caso y me dice mamá. En ocasiones dejo que pinte toda la casa, es libre, tiene pinturas y ya quité los muebles para que pueda jugar tranquilo. Es algo maravilloso porque yo amo a mis hijas, siempre quise ser madre, peleé hasta que las tuve, y ahora que tengo nieto lo veo como el regalo del regalo.

¿Qué estarías dispuesta a hacer para ser siempre bella? Estar saludable; lo primero es estar bien por dentro para poder reflejarlo. Y aunque haya muchas alternativas de cirugías y tratamientos, la edad no se detiene, lo que nos queda es aceptar nuestras arrugas con dignidad, y yo prefiero hacerlo con sabiduría. Así es el curso de la vida, yo no estoy dispuesta a cambiar mi fisonomía para ser más joven, hay que tener la prudencia para saber hasta dónde no. Claro, no te niego que podemos recurrir a algunas ayudaditas que nos da el bótox, pero sin abusar, porque ya no hay manera de evitar el paso de los años.

¿Ya sacaste tu tarjeta de la tercera edad? No, pero sí quiero ir a tramitarla, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Yo acepto que soy de la tercera edad y hay que aprovechar los descuentos que nos dan.

¿No te saca de onda caer en cuenta que pasas de los 60 años? No, al contrario. Me pasó que cambiando mi licencia de conducir pasé a la fila de la tercera edad y las señoras que estaban ahí me pedían que me saliera, que no tenía la edad. Entonces lo tomé con mucho humor.

Es la malvada Casilda

En Albertano contra los mostros, producción de André Barrén que se transmite por las estrellas los domingos de 7:30 a 9:00 de la noche, Olivia Collins interpreta a Casilda, una bruja malvada y despiadada que quiere ser eternamente joven y bella. Para lograrlo necesita llevar a cabo un ritual en el que debe ofrecer en sacrificio el corazón de un mestizo bueno y honrado: Albertano.