Ofelia Cano confió en hombre casado, le prestó un dineral y él jamás se lo devolvió

Hace unos años, debido a una crisis económica, Ofelia Cano vendió una casa. Su entonces pareja, Raúl Alvarado Madrigal, con quien sostenía una callada relación extramarital desde 2007, le pidió prestado el dinero de la operación en octubre de 2014, con la promesa de invertirlo, hacerlo crecer y luego pagarle.

Durante dos años cumplió con los intereses pactados, pero en 2017 el sujeto se esfumó con los siete millones y medio de pesos, patrimonio de sus hijos.

¿Qué pasó? Presté mi dinero; simple y sencillamente confié en una persona que se ofreció a ayudarme. Lo conocí en Los Ángeles, California, ahí nació la relación de amistad que luego se volvió amorosa. Él me decía que estaba separado, le creí, y la relación duró varios años.

¿Estabas mal económicamente? Venía de una crisis en la que perdí mis dos trabajos y me quitaron la exclusividad como actriz. Tenía también un adeudo y me quedé con 20 centavos de la liquidación, además con deudas, tarjetas de crédito, pendientes de un auto... Todo se me juntó y me estaban tragando los intereses.

¿Cómo abusaron de tu confianza? En ese momento de mi vida estaba con este señor, y él vivió todo el proceso de la venta de una casa. Luego me ofreció invertir con él en un negocio.

¿Qué tipo de negocio? Nunca me dijo cuál; me comentó que el riesgo era que, si al negocio le iba mal, perdía mi dinero. Luego me dio una segunda opción: prestárselo durante dos años y pagarme un interés mensual. Me aseguró: “Yo te quiero ayudar”, le solté mi dinero y a partir de ahí arrancó mi calvario.

¿Nunca te pagó lo que te prometió? Los dos primeros años todo funcionó muy bien; durante el primero me daba mi mensualidad o cada tres meses a través de terceras personas. Cuando se venció el contrato vino a Guadalajara y me pidió que renováramos por otro año, y me cumplió. Después ya no.

¿Cuándo dejó de pagar? El contrato se venció el 23 de octubre de 2017; dejé pasar la fecha, y a los cinco días le pedí que me regresara mi dinero porque yo tenía la posibilidad de invertir en una desarrollo de Mazatlán; me empezó a sacar la vuelta. Me puso abogados que me decían que ya estaba liquidada la cuenta, que me habían dado una cantidad superior a la que me comprometí con él. Ahí empezó mi locura.

¿A quién recurriste cuando esto pasó? Le escribí a su esposa para pedirle ayuda, pero hasta hoy no he recibido mi dinero de vuelta después de cuatro años. Siete millones y medio de pesos; en ese momento, 550 mil dólares al tipo de cambio de entonces, se los transferí a una cuenta de Estados Unidos.

Tenías una relación sentimental con él, ¿cierto? Sí, claro, fue una relación de casi nueve años. Nunca la hice pública, fue una relación muy calladita, porque él estaba casado. Naturalmente yo me sentía muy mal de estar con un señor así, pero él me decía: “¡Aguántame, ya me voy a divorciar! No estoy bien ni mi matrimonio!”, y yo me enamoré.

¿Cuál es tu relación con él en estos momentos? Nula, no existe; no me contesta el teléfono, me tiene bloqueada, también su esposa. Es un hombre enfermo, el típico farsante manipulador.

¿Has recibido llamada de esta persona dándote alguna explicación? Nada, absolutamente, pero no voy a parar.

¿Algún tipo de amenaza ahora que has dado a conocer el caso? No, y espero que no llegue. Responzabilizo a Raúl Alvarado Madrigal de cualquier cosa que nos pueda suceder a mis hijos y a mí.

¿Ya tomaste acciones legales? Sí, mis abogados ya están trabajando en el caso; me hubiera encantado no haber llegado a este punto, pero me aventaron al precipicio y tengo que defender lo que injustamente se me está tratando de despojar. ¡Quiero justicia para que se me regrese mi dinero!

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!