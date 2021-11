Octavio Ocaña hubiera cumplido 23 años y su familia hace marcha para exigir justicia

Al medio día de este domingo 7 de noviembre, familia, amigos y fans de Octavio Ocaña realizaron una marcha en las calles del centro de CDMX para exigir justicia por la muerte del actor.

Su madre, desconsolada, gritaba: "Señor presidente queremos justicia por mi hijo, se lo imploro, justicia es una víctima más, una madre más, por favor, se lo imploro".

Ante la prensa, la señora Ana Lucía dijo: "Mi alma está desgarrada. Yo no hago caso a cosas malas. Él es uno más, víctima de la gente mala, que no tiene corazón. Buscan librarse, pero no se van a librar, porque lo mataron".

En tanto, el señor Octavio Pérez, padre del actor que no cree en el dictamen de las autoridades, confirmó que iniciará un caso legal para esclarecer los hechos: "Ya nos reunimos con la Fiscalía, pero ellos ya tiene su dictamen. Ahora viene la mía, yo no estoy a gusto. Mi hija Bertha se va a encargar de todo".

"Esto fue un asesinato", sentenció el papá de Octavio Ocaña. La marcha para pedir justicia coincide con este 7 de noviembre, el cumpleaños del actor en el que hubiera llegado a los 23 años.

"Estoy enojado por los policías. Esa mujer policía yo creo que nunca ha perdido a nadie. Es un abuso, es una ratera, le quitaron el teléfono a mi hijo, eso es cosa personal", dijo sobre la policía que supuestamente robó el celular de Octavio y que habría filtrado videos del joven en conductas relacionadas con las drogas.

