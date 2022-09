OV7 desilusiona: Prometieron 7 integrantes, llegaron 6 y a veces había 5 en concierto en CDMX

El regreso de OV7 al Auditorio Nacional de la Ciudad de México finalmente ocurrió el martes 6 de septiembre, pero el resto de las fechas (7,8 y 9) no serán lo que prometieron. La gira por sus treinta años prometía tener a los 7 integrantes juntos, pero ya empezaron las complicaciones.

De por sí los fans esperaron dos años y medio para que se realizaran los conciertos, y tras presuntos pleitos al interior del grupo, parecía que todo ocurriría sin contratiempos. Pero para el concierto del miércoles 7 de septiembre en el Auditorio Nacional, faltó Mariana Ochoa.

A través de un comunicado horas antes del concierto, confirmaron que Mariana dio positivo a COVID-19, por lo que NO se presentaría ni el 7, ni el 8 ni el 9 de septiembre en el Auditorio Nacional, sino que quizá volverá el 17 de septiembre para su concierto en Acapulco.

Mariana Ochoa confirmó: "Me siento muy triste por no poder estar en el escenario con ustedes el día de hoy... , efectivamente me sentí mal y corrí al doctor y dí positivo a Covid por primera vez desde que empezó esta pandemia. Este es un espectáculo en el que dejamos el corazón arriba del escenario y que no se pueden perder! Los 7 estamos ahí con el alma. Sólo me queda decir que estoy en excelentes manos con el Dr Francisco Moreno, la Dra Maricarmen Medrano y hasta el pediatra de mis hijos el Dr Jacobo Borovoy, para estar con ustedes de vuelta en muy poquitos días. Gracias por todas sus muestras de amor".

Eso provocó que el miércoles 7 de septiembre se notara la ausencia de Mariana en todo momento del concierto, pues su posición en las coreografías y al cantar las canciones, había un vacío. Por si fuera poco, a mitad del concierto M'Balia Marichal desapareció por algunas canciones, y sin mayor explicación, volvía para cantar algunas baladas, pero después ya no aparecía.

Así, de 7 integrantes que prometieron para los conciertos en Ciudad de México, los fans solo pueden disfrutar, hasta nuevo aviso, de solo 6 integrantes… Eso sin contar las ausencias inexplicables de M'Balia durante el show, como cuando cantaron ‘Te quiero tanto, tanto’.

Algunos fans alzaron la voz, pues la gira de los treinta años prometía a los 7 integrantes de OV7…

Te recomendamos:

Murió la reina Isabel II a sus 96 años

Ministros de la reina Isabel II y cómo fue su relación con ellos

Operación Unicornio: La dinámica si la reina Isabel II muere en Escocia y no en Londres

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II