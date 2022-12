"¿O sea que yo no existo?": Flor Amargue se define como "no binarie"

No binaria y trans. Así es como Flor Amargo ha ido encontrando la forma de definir su identidad sexual, emocional y humana.

A través de sus historias y videos en Instagram, Flor Amargo también defiende el lenguaje inclusivo y hace algunas recomendaciones para tener una feliz Navidad que no sea heteronormativa.

"Renuncien a la familia tóxica, váyanse empapades de amor propio porque las preguntas de que si ya se casaron o si van a tener hijos nos enferman, nos intoxican".

"Llamame guape", dice en otro de los videos que ha compartido en los días recientes en los que ha compartido algo de su vida cotidiana, como el hecho de ir al doctor para una revisión de su "cuerpa".

También compartió un fragmento de una canción nueva:

"Este es un pedacito de mi canción trans, recuerden que sus órganos sexuales no son de ustedes, ni su cuerpo es de uestdes, entonces no se identifiquen por algo que ustedes no eligieron; ustedes defínanse por su forma de amar, de sentir o sobre eso creen su vida hermosa".

