"Nunca he tenido esposo ni papá rico; veo por mí y por mi hijo": Erika Buenfil se sincera

Erika Buenfil se muestra orgullosa, en este momento de su vida, de las cosas que ha logrado después de vivir un par de baches emocionales y económicos que la pusieron en crisis.

La muerte de su mamá en 2007 y las pocas oportunidades de trabajo durante la primera década del siglo XXI la llevaron a reinventarse con ayuda de su hijo Nicolás, un adolescente que es ahora sí mayor impulso.

Erika Buenfil, orgullosa de lo que ha logrado como influencer

"No me quedo de brazos cruzados, he sido siempre muy inquieta y productiva, y soy muy administrada, independiente, nunca he tenido esposo ni papá rico. Siempre he visto por mí, y ahora por mí y por mi hijo”, dice a VANIDADES Erika, quien comenzó a trabajar desde pequeña, en programas infantiles de televisión en Monterrey, su ciudad natal.

En entrevista con la revista, Buenfil cuenta que la salida para esa crisis llegó de manera casual, cuando comenzó a hacer TikToks a pesar de la oposición de su hijo. De hecho, cuenta que Nicolás llegó a decirle que no quería que hiciera más.

"Empecé como espectadora, y luego hice el primer tiktok, después otro y otro, y que se hace la escandalera, y llega Nicolás un día y me dice ‘qué vergüenza, mi mamá haciendo Tiktoks, eso es de jóvenes, mío y de mis amigos’, así que le juré que no lo volvería a hacer, pero me escondí e hice uno último. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Y en mi whats me decían ‘Eres trending topic’ ¿De qué soy? ¿Qué pasó? Se había vuelto tendencia ese último TikTok, en el que yo sólo decía: ‘No hay, no hay Yakult, chingada madre, estoy haciendo un tiktok. No hay de cenar’. Punto, era una babosada. Pero era como muy sorprenderte escucharme decir una palabrota", dijo a Vanidades.