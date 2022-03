"Nunca fuimos el condón de LUIS DE LLANO", declara MERCURIO sobre el caso SASHA

Cada vez falta menos para el gran concierto que reunirá a los chicos de Mercurio, Tierra Cero, Kairo, MDO, Ragazzi, M5, Los Hijos de Sánchez y Ufforia en un mismo escenario. Bajo el concepto de Boy Band Experience, estas agrupaciones se presentarán el próximo 25 de marzo en la Arena Ciudad de México y el 2 de abril en la Arena Monterrey.

Foto: Alejandro Pasos

Durante la conferencia de prensa, los integrantes de estos famosos grupos de los 90 fueron cuestionados sobre la denuncia pública que hizo la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano por abusar de ella durante la relación de cuatro años que mantuvieron a mediados de la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él, 39.

"No podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano(…) Cómo vamos a tener idea de algo que pasó en Timbiriche, aquí no hay ningún miembro de Timbiriche, entonces, pedir opinión a alguien sobre algo que desconoce y no puede saber, se me hace un poco absurdo", contestó Elías Chiprout, integrante de Mercurio, y también defendió a Toño Berumen - quien se hizo famoso en la década de 1990, tras representar a grupos juveniles como Magneto, Mercurio, Kairo y M5-, y recientemente ha sido señalado de, supuestamente, acosar sexualmente a jóvenes cantantes.

Toño Berumen siempre fue un tipazo con nosotros, y lo ha seguido siendo hasta ahorita; de hecho, gracias a él podemos utilizar el nombre de Mercurio, estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros.

De verdad, lo único que vimos de Toño fueron buenos tratos y amabilidad, nos trataba como a unos hijos, y de repente que salgan cosas así nos saca mucho de onda porque está completamente distorsionado de la realidad que nosotros vivimos…".

Eso sí, añadió Elías: "queremos dejar en claro que estamos del lado de las de las personas que levantan la voz, vamos a estar de su lado siempre, pero no por eso vamos a dejar de decir la realidad de las cosas, así como la verdad de lo que nosotros vivimos", concluyó.