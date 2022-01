¡Nuevamente en casa! Carmen Muñoz y su vida en Televisa

El buen hijo siempre regresa a casa, y eso es lo que, precisamente, Carmen Muñoz hará este 2022, cuando se integre a las filas de Televisa después de conducir hace 16 años el programa Nuestra casa, en el que compartió créditos con Coque Muñiz, Claudia Lizaldi, Raquel Bigorra y Talina Fernández.

Todavía no sabe qué proyecto le asignarán, pues es muy reciente su contratación, pero el hecho es que la presentadora asegura estar más que lista para asumir otros desafíos que despunten su carrera profesional luego de trabajar para la empresa del Ajusco, en la que decidió no seguir para tomarse una pausa y descansar.

En entrevista con TVyNovelas, la comunicóloga aclara rumores, habla de sus objetivos y del sello que impondrá en la televisora de San Ángel.

¿Podríamos decir que este sería tu gran regreso a Televisa? Pues sí, podría ser; yo creo que las cosas, el universo y la vibra se juntan para que todo suceda de una manera bonita, y así estoy ahorita, porque sé que lo que viene es pura felicidad. A veces, cuando uno se enfoca en uno mismo las cosas suceden, y siento que este regreso a Televisa se da de una manera que abrazo con mucho amor, con el corazón abierto a lo que venga.

¿Qué habías hecho en esta empresa? Hice un programa que se llamó Nuestra casa, creo que entre el 2002 y el 2006, ahí trabajé junto con Coque Muñiz, Talina Fernández, Mariana Levy, Raquel Bigorra y Claudia Lizaldi. Se transmitía por canal 4 y después estuvimos un año en el 2.

¿Ahora en qué proyecto te vamos a ver? Digamos que ahorita es el ingreso oficial, estamos platicando lo que viene para mí, pero sé que son cosas bonitas y estoy abierta para que así suceda. En este tiempo que me la he pasado con la familia, que he podido descansar, enfocarme en mí y en visualizar lo que viene a futuro, estoy segura de que haremos lo correcto, porque el tiempo de Dios es perfecto y las cosas suceden en el momento indicado y cuando tienen que suceder.

¿Qué te gustaría hacer dentro del canal? Me gustaría seguir en la conducción, en lo que más me apasiona en la vida, estar cerca de la gente, comunicar, poder tener la oportunidad de escuchar al público que ve la pantalla de Televisa y que pueda acercarme, de alguna manera, en el proyecto en el que esté.

También se había mencionado en redes sociales que te íbamos a ver en Hoy, ¿esto es cierto? No, no. No hay nada en concreto, o sea, no tenemos nada en específico; sí se ha especulado mucho, pero ni siquiera hemos tocado el tema de Hoy. Creo que vendrán otras cosas para mí.

¿Cómo se dio tu salida de la empresa del Ajusco? ¿Fue todo en términos amistosos? Por supuesto que sí. Los ciclos se terminan y uno tiene que estar consciente de que estamos terminando un ciclo con mucho amor, y así sucedió en TV Azteca. No renové contrato porque las condiciones en ese momento no eran las que yo necesitaba, y aparte, creo que fue un buen momento para hacer una pausa y disfrutar más a mi familia, ya que gracias a Dios he tenido mucho trabajo durante todos estos años y ya me urgía detenerme porque me hacía falta estar más tiempo al lado de mi marido, de mi hija, de mis papás, de mis hermanos, y eso no tiene precio. Me fui agradecida y ahora estoy abierta a nuevas oportunidades con muchísima ilusión, con muchísimos sueños.

Entonces, ¿el no renovar el contrato tuvo que ver con una pausa para reencontrarte contigo misma? ¡Claro! Sin duda, creo que todos los seres humanos necesitamos una pausa, hacer un espacio después de tantos años de trabajo intenso. Porque al final, es necesario ver hacia dentro, hacia lo humano, eso nos permite estar más claros en el plano profesional.

¿No te llegaron a desgastar el tipo de formatos que estabas haciendo allá? ¡No! Soy una apasionada de la conducción, y en el proyecto que me pongan, la verdad es que lo hago con toda la energía, con todo el corazón y con toda la pasión que tengo por esta carrera. Quizá llegamos a tener días intensos, pero al final, siento que uno agradece el estar activos, el tener una rutina así, con la oportunidad de experimentar varios formatos. Tuve la oportunidad de hacer muchos programas, algunos me han dejado aprendizajes y gratas experiencias.

Tu esposo, el actor Juan Ángel Esparza, ¿qué te dice ahora que vas a estar en la misma televisora que él? Él está feliz, Juan Ángel y yo nos apoyamos en todo, siempre platicamos de nuestros planes, de nuestros proyectos individuales, y tratamos de darnos consejos el uno al otro y él está feliz de que ahora estemos acá los dos y que vayamos a emprender este camino juntos, a disfrutarlo, a celebrarlo…

¿Esta contratación era algo que ansiabas, anhelabas, buscabas? Yo creo que llegó a mi vida sin buscarlo, y repito que los tiempos de Dios son perfectos y las cosas se acomodan en el momento en que se tienen que acomodar. O sea, esta oportunidad llegó en un momento en el que yo estaba como que muy tranquila, disfrutando de esta pausa y de mi familia, pero me parecía una gran oportunidad para seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, pienso que no lo busqué, se presentó de manera sorpresiva.

¿Cuál será el sello o el estilo que le pondrás a las producciones de Televisa?

Yo creo que mi estilo es el que he manejado por años, lo que sí he tratado de hacer en cada proyecto es ponerle mi esencia, algo que me identifique, algo con que la gente sepa que es Carmen Muñoz la que conduce ese programa, ya sea una frase, un tono de voz, o hacer algo que se le quede a la gente y que en la calle te lo digan. Siempre busco que el público sienta una identificación conmigo.

¿Tienes algunos amigos dentro del canal? Claro, cuando hice Nuestra casa conocí mucha gente que se ha quedado en mi vida y que sigo frecuentando; pienso que me voy a reencontrar con muchas personas que quiero y que algunos, quizá por el trabajo o la falta de tiempo, no había visto desde hace años. Los voy a abrazar con mucho cariño.

Llevas 30 años de carrera, ¿qué has aprendido durante tu trayectoria? Yo creo que siempre se sigue aprendiendo, nunca dejas de experimentar con los nuevos proyectos y de estar aprendiendo en cada uno de los que se van presentando en el camino. A veces recuerdo esos inicios cuando jugaba a hacer radio, televisión, cuando hacía mis “pininos” en Lagos de Morelos, Jalisco, pero nunca quité ese sueño de mí mente, siempre me visualicé en la Ciudad de México, estar en las grandes ligas e ir cumpliendo mis metas.

¿Cuál crees que sea la clave de tu éxito? Que realmente disfruto lo que hago, que me apasiona, me comprometo, que siempre estoy buscando qué hacer en mi vida profesional, no me estoy quieta, no estoy sentada. La clave es que hagas tu trabajo con una sonrisa, con gusto, que siempre des lo mejor de ti, claro rodeándote de un equipo.

