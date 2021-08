Nueva generación Rubín Legarreta: "A lo mejor tienes contactos, pero nadie regala el talento"

Andrea Legarreta apareció en televisión cuando era una niña en los años 80, al igual que Erik Rubín, quien fue parte del grupo Timbiriche, por lo que casi no fue sorpresa que sus hijas Nina y Mía siguieran sus pasos.

La nueva generación de los Rubín Legarreta llegó para quedarse, no solo en la televisión, sino en cine y en la música, pues las dos jovencitas herederon el talento de sus famosos papás.

Nina, la menor, debutó junto a su hermana Mía en el musical Anita la huerfanita, y siguió por el camino de la actuación en telenovelas y un par de películas como 'Mamá se fue de viaje' y 'La vida inmoral de la pareja ideal', de Manolo Caro.

En entrevista con la revista CARAS, Nina habló sobre lo que representa ser hija de famosos, aunque resaltó la importancia del talento:

"Creo que nos conocen desde niñas porque mis papás han estado en el medio toda su vida, pero que seas hijo de algún famoso no significa nada, a lo mejor y tienes contactos que te invitan a hacer un casting, pero nadie te va a regalar el talento. Al final si es algo que amas y lo realizas bien, da lo mismo que seas hijo de quien sea. He acudido a muchos llamados, en algunos me he quedado, aunque en muchos otros no y así es este medio".

Nina dio su primer beso dentro de la telenovela 'Te acuerdas de mí', que considera el reto más grande de lo que lleva de carrera: "desde el principio fue un reto porque llevaba un tiempo sin actuar y tuve que adaptarme al ritmo de la televisión, además de no abandonar la escuela, pero del mismo modo creo que impulsó más mi sueño y ahora sé que quiero seguir con esto, aunque también tengo que ser muy fuerte".

Por otro lado, Mía Rubín Legarreta ha participado en teatro, cine y televisión, además de incursionar en el terreno musical. Siempre ha seguido el consejo de sus padres, que así contó a CARAS:

"Aparte de disfrutar lo que haces, no tomarte tan en serio los comentarios negativos que te llegan y, obviamente, siendo hijos de famosos a veces te pueden destrozar en las redes o hacer sentir muy mal, en ocasiones hasta pensar que no soy tan buena o no tengo talento y me ha pasado muchas veces, pero lo importante es seguir adelante, enfocarse en uno mismo y ver cómo puedes mejorar como artista.

Con Erik Rubín brilló como cantante, mediante 'Raíces' un concierto virtual en vivo que se publicó en disco. "Ha sido muy hermoso, ya que estamos honrando nuestras raíces latinas con covers, éxitos de mi papá y canciones inéditas y ha sido un agasajo trabajar con él porque es un héroe para mí".

