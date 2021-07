Nueva generación: ¡Melenie Carmona canta igualito a Alicia Villarreal!

De Arturo Carmona y Alicia Villarreal, Melenie no solo heredó la belleza, sino el talento para lucirse ante las cámaras.

Y es que la jovencita ya dejó claro que tiene todo para triunfar en los escenarios, sobre todo en la música, como su famosa mamá.

Ocurrió hace poco, cuando se aventó un 'palomazo' en un karaoke junto a su papá, y para sorpresa de todos, eligió una canción de Alicia Villarreal.

El resultado fue que dio una probadita de su voz, ¡y canta igualito a su mamá!

Melenie se robó el show. Ocurrió durante la celebración del cumpleaños 45 de su papá, Arturo Carmona, quien se desvive en halagos y amor por la joven de 21 años

"No encuentro palabras para expresarles cómo me llena de amor y de orgullo su presencia, el verla tan solo caminar en esta vida, donde mi mayor satisfacción es verla realizada alcanzando sus sueños, haciendo lo que elija y más ame en su vida. Que Dios me de vida suficiente y salud para seguirla acompañando en este camino de su mano. Te amo mi niña hermosa".

Se nota que la voz de Melenie hipnotizó a Arturo Carmona, pues se ha dedicado a publicar fotos y mensajes de amor junto a su hija, que todavía no habla de debutar como cantante, pero seguramente triunfaría.

Lamentablemente, Melenie dio de qué hablar hace unos meses, cuando reveló que un familiar abusó de ella, por lo que procedería para encontrar justicia.

