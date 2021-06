¡Nueva denuncia contra 'Chuponcito' por abuso y acoso sexual!

A los casos de la ex asistente Carla Oaxaca y la ex pareja Bárbara Estrada ahora se suma la denuncia penal de una ex colaboradora de José Alberto Flores, mejor conocido como 'Chuponcito'.

Este miércoles 23 de junio se presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra el comediante, y así lo confirmó ante la prensa el abogado Gerardo De la Torre.

Se trata de Lesly Ivonne Luevano León, quien presentó una denuncia penal por los delitos de abuso sexual, acoso sexual delito contra la intimidad sexual, extorsión y lo que resulte.

El abogado aseguró que su cliente alzó la voz porque ya hay otros casos: "Le es muy difícil a ella dar la cara. Se ha animado por todo lo que ha salido, se armó de valor".

En la denuncia se establece que Ivonne conoció a 'Chuponcito' en el año 2010, cuando ella era edecán y bailarina del programa 'Se vale' en Televisa.

A raíz del programa, él la invitó a trabajar en sus shows, y así inició una relación laboral de aproximadamente 7 años, que concluyó en el año 2017.

Con la denuncia de Ivonne, suman ya tres señalamientos legales en contra de Chuponcito por supuesto abuso y acoso sexual, entre otros delitos.

Apenas esta semana te presentamos el caso de Bárbara Estrada, quien fue pareja sentimental de Chuponcito entre 2011 y 2015, hasta que ella se enteró de que él era portador del virus del papiloma humano.

Meses más tarde la volvió a buscar, y siguieron en contacto hasta el 2018, cuando la amenazó con publicar videos íntimos de ella si no accedía a cumplir sus fantasías sexuales.

En entrevista con TVyNovelas, Bárbara confesó que tras la denuncia (en el 2020) por abuso sexual de Carla Oaxaca (exrepresentante de Chuponcito), decidió emprender acciones legales contra el comediante por delitos contra la intimidad sexual, violencia familiar equiparada y extorsión.

Además, reveló que Chuponcito ya fue citado ante la fiscalía, y advierte que existen más víctimas, entre ellas, Anaid Velázquez, quien fue su recepcionista hace siete años.