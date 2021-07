"Nuestro amor es de cuento": Eva Daniela cuenta si ya hubo intimidad con su novio Juan Osorio

Esta semana, Lorena Pineda, el personaje de Eva Daniela, apareció en la trama de Qué le pasa a mi familia?... La joven de 26 años es novia del productor de la historia, Juan Osorio, situación que lejos de ser un distractor para ella, la ha ayudado a realizar un trabajo impecable.

“Me tocó que él me dirigiera, y no saben qué bonito, sabe lo que quiere y la emoción que tienes que transmitir, siempre estuvo atento por si tenía alguna duda como actriz”, nos contó Eva, quien además destacó que su relación con Juan Osorio va viento en popa, disfrutándose mucho, pero eso sí, paso a pasito, a pesar de que el productor dijo en una historia de Instagram que, por su cumpleaños, la iba a embarazar.

¿Te ha tocado regaño del productor? "Sí, en una ocasión me marcó y yo le contesté cariñosa, con mucha emoción y alegría de que me estaba llamando, pero él me habló con una voz superseria y me dijo: “No soy tu novio ahorita, soy el productor”, y me hizo algunas observaciones de mi trabajo. No fue propiamente un regaño, pero sí como: “en este momento te está hablando el productor”.

Por cierto, hace unos días fue su cumpleaños, ¿cómo la pasaron? "¡Muy bien! Le organicé junto con sus hijos, Emilio, Sabrina y Miriam, una reunión sorpresa. Fue un día muy importante para él y para todos los que lo queremos, y lo único que queríamos es que estuviera feliz.

Los vemos muy enamorados, ¿cómo van las cosas en el aspecto sexual? "Tenemos mucha química en todos los sentidos; desde que nos vemos, platicamos, vamos al cine, bailamos… pero queremos tomar las cosas con calma, ir poco a poco, porque para mí, literal, nuestro amor es de cuento, porque él me hace sentir muy bien, especial y querida. Quiero disfrutar esta etapa al máximo y no apresurar las cosas, que esto dure mucho tiempo, no hay prisa de nada.

Entonces, ¿siguen de “manita sudada”? "Sí, estamos en esa etapa todavía.

¿Qué consejos te ha dado? "¡Muchos! Es muy detallista, se fija en cada escena; de hecho, me tocó que él me dirigiera, y no saben qué bonito, me encantó, porque realmente tiene una pasión muy grande, sabe lo que quiere y la emoción que tienes que transmitir. Me aconsejó sobre los matices, el tono de voz y la fuerza que debe tener mi personaje, y siempre estuvo atento por si tenía alguna duda como actriz. La verdad, sentí el apoyo de él y de toda la producción.

¿Cómo separas tu relación del trabajo? "Me puse el chip de: “es mi jefe, y si me regaña, tiene toda la razón”, porque estoy consciente de que es un proyecto muy importante al cual me estoy incorporando, y tengo que adaptarme al ritmo de todos, echarle el doble de ganas porque me están dando una gran oportunidad.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!