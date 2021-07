Novio de YosStop rompe el silencio: "Yoselinne no tiene nada que ver"

Gerardo González, pareja de YosStop desde hace 8 años, publicó un comunicado en el canal de YouTube de la influencer que permanece detenida.

Desde el pasado 29 de junio, Yoselinne 'N' está en el reclusorio de Santa Martha Acatitla acusada del delito de pornografía infantil, tras la denuncia de Ainara Suárez.

Es por eso que Gerardo agradeció el "cariño, apoyo y empatía" por el caso de su novia. Instó a los medios de comunicar con veracidad lo que sucede.

“Ustedes pueden difundir lo que quieran, porque al final esa es la libertad de expresión, pero al difundir información falsa, están exponiendo su seriedad informativa. Esta parte es muy importante, Yoseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó el video en cuestión”.

Argumentó: "Es más, Yoseline no conoce a ninguno de los involucrados, Yoseline obviamente no estaba presente el día que se grabaron ese video. Yoseline no tiene nada que ver (...) es completamente ajena, ella solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso la están acusando el día de hoy”.

Gerardo aclaró que no puede compartir detalles para no entorpecer el caso, pero insistió: "Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave”.

“Y me encantaría darles todos los detalles del porqué esta acusación es tan incongruente. Pero por respeto al proceso que se está llevando a cabo, no puedo”, dijo.

Horas antes de su mensaje, en la cuenta de Instagram de YosStop se publicó el mensaje: “Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”.

Instagram

