Novio de Livia Brito es denunciado por secuestro ante la Fiscalía

El maquillista y diseñador Kike Hernández denunció ante la Fiscalía General de Justicia a Mariano Martínez, novio de Livia Brito, por presunto secuestro el pasado 15 de junio.

"Temo y me asusta lo que pueda pasar", dice Hernández en un video publicado en sus redes sociales, donde relata que el novio de la actriz lo contactó, se reunieron y al día siguiente lo acusó de haberle robado un bolso con sus documentos. Relató que cuando se encontraron para resolver la situación, Mariano presuntamente lo amarró de los pies y manos, con ayuda de un "supuesto primo".

"Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular. Mariano me pidió la clave de mi celular. Él agarró mi celular y se hizo pasar por mí, escribió a mi roomie diciéndole que se me había quedado algo y que iba a ir un amigo a buscarlo y él se fue, y me quedé con su supuesto primo", narró en su video.

Cuando volvió Mariano, lo desamarró, le devolvió su teléfono, se disculpó y lo invitó a cenar, pero Hernández huyó: "Recordé que el supuesto primo me dijo que me iban a matar, pero no en ese depa; entonces, yo me imaginé que me querían trasladar a otro lugar y huí".

Cabe destacar que Mariano también fue señalado, junto a Livia Brito, de haber golpeado al paparazzo Ernesto Zepeda por captarlos en una playa del Caribe Mexicano en 2020. El fotógrafo los acusó de robarle su equipo fotográfico y aunque se desestimó la denuncia, Zepeda insiste en que se haga justicia y utilizó una apelación para que el caso se retome y los vinculen a proceso por los delitos de robo y lesiones.

Sin embargo, Mariano Martínez admitió que cometió un "error" en aquel zafarrancho con el fotógrafo."Fue un error de su parte y también de mi parte. Él y yo hablamos en persona y todo quedó se supone que resuelto", dijo el novio de Livia a Venga la alegría en marzo de 2022.

Hasta el momento, Livia Brito no se ha pronunciado respecto al caso que involucra a su amado en un presunto secuestro.