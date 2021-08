Novia de Sammy le pone un alto a Eugenio Derbez: "No lo abandoné"

Eugenio Derbez aseguró ante la prensa que le daba tristeza que la novia de Sammy Pérez lo hubiera abandonado en el hospital, pero Zuleika Garza dio la cara para ponerle un alto y defenderse.

"La supuesta novia lo internó y lo abandonó. Luego ya cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde están, pero se desapareció efectivamente", dijo Derbez sobre Zuleika, quien también fue criticada por el actor y director Miguel Vallejo.

Pero en una llamada telefónica con 'Es Show' de Multimedios, la novia de Sammy se quebró al defenderse, pues asegura que los más afectados son sus padres e hijos. Ante la ola de críticas e información sobre que supuestamente huyó con el dinero de Sammy, Zuleika dijo: "Estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mi muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí esta el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”.

Eugenio Derbez contra novia de Sammy

Dijo que ya se recuperó de la COVID-19, pero se dijo molesta con Eugenio Derbez... "Se refirió a mí sin conocerme, que yo había abandonado a Sammy. A él no le consta, él se enteró todo porque yo se lo comentaba a sus sobrinos y al manager".

"No aguanto porque están destrozando a dos niños y a mis padres, y no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí porque yo tengo todas las pruebas, mensajes, videos. Un video donde se le entregan las tarjetas, credenciales, al sobrino de Samuel que se llama Daniel Pérez", dijo sobre las pruebas.

En el video se ve cómo le entregan al sobrino de Sammy su licencia, INE y diversas tarjetas. "Me parece injusto que están destruyendo a la familia entera. Están destruyendo a mis hijos de 8 y 16 años, a mi padre enfermo de diabetes, yo no estoy escondida, no estoy huyendo de nada".

Y aseguró que un par de familiares de Sammy la responsabilizaron: "Me empezaron a decir que yo tenía que firmar y que yo era la única responsable porque yo me iba a casar con Sammy, que yo tenía que pagar todo".

"Para empezar no tengo los recursos, tengo una prueba donde yo di lo que yo pude, tengo un documento de los cuales están ellos enterados", dijo Zuleika. "No hablo por hablar. Yo voy a hablar con pruebas, mensajes, videos y todo, ya me cansé que estén destruyendo a mi familia".

