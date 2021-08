Novia de Juan Osorio desmiente embarazo, pero esto dijo sobre casarse con el productor

Aunque a la novia de Juan Osorio, Eva Daniela, le encantaría tener un hijo de él, nos confesó en entrevista no ser el momento, van paso a pasito, disfrutando las mieles de sus primeros cinco meses de noviazgo, que inició dentro de las grabaciones de la telenovela Qué le pasa a mi familia? Ambos están tan contentos que no les importan las críticas que han tenido por la diferencia de edades. La semana pasada se desató un rumor de que estaban embarazados, y ella salió al paso de especulaciones.

¿Es verdad que estás embarazada? No; ya saben cómo es Juan: muy divertido y siempre tiene ocurrencias. Lo que sí es que acabamos de cumplir cinco meses de novios y estamos muy felices

¿Te gustaría tener un bebé del señor Osorio? ¡Claro que me gustaría! Más porque tenemos una relación muy bonita en la que me siento contenta, en paz y feliz, pero ahorita estamos disfrutando nuestros cinco meses, los acabamos de cumplir y estamos contentos por eso.

¿Cómo festejaron? Estuvimos en casa, hicimos una transmisión en vivo con nuestros seguidores que tanto nos han apoyado, prendimos la chimenea y cenamos muy rico, sólo él y yo.

¿Cómo han vivido estos cinco meses de relación? ¡Muy padre! Yo los he vivido muy ilusionada y emocionada porque Juan es un hombre encantador, un excelente novio y ser humano, un caballero en todos los sentidos. Me ha dado seguridad, tranquilidad y mucha alegría. Es un sueño hecho realidad estar con un hombre así.

Entonces, ¿todavía no tienen planes de hijos? A mí me encantaría, pero no en este momento porque estamos disfrutando mucho esta etapa. Queremos que las cosas fluyan y se den de forma natural, paso a pasito. No me quiero apresurar ni quiero forzar nada en cuestión de tiempos; más bien, si seguimos así de felices, sé que iremos viviendo nuestras etapas de la mejor manera, y estaría muy feliz de que esa etapa (de la maternidad) la viviera con Juan porque es un gran hombre y un gran papá.

¿Qué te ha dicho él? ¿Le gustaría ser papá? No hemos hablado mucho del tema; ahorita estamos disfrutándonos, pero lo veo muy contento conmigo, enamorado e ilusionado, igual que yo.

¿Tienen planes de boda? Lo hemos platicado. Él ya conoce a mi familia, la educación que tengo, que me gusta hacer las cosas a su tiempo, y él me apoya en eso. Estamos viviendo el aquí y el ahora, sumando cosas bonitas cada día.

¿Las críticas por la diferencia de edad no les han afectado? Cómo dice él: “¿Y qué tiene?”. Yo estoy tan contenta, tan en paz con él, que lo demás sale sobrando. Vivimos en una cultura del envase, en la que se fijan más en las apariencias y no en lo que realmente es. Mientras él y yo estemos felices, lo demás no importa.

¿Qué dice tu familia de su relación? Todos me apoyan, quieren mucho a Juan. Justamente vi a mis papás este fin de semana que fui a León, Guanajuato, y vi a toda mi familia. Eso me hizo muy feliz porque no es fácil vivir tan lejos de las personas que quieres; estuve muy contenta de verlos.

