Novia de Francisco Gattorno así le entregó anillo de compromiso en vivo

El amor está en el aire dentro del programa 'Hoy', donde Francisco Gattorno recibió un anillo de compromiso en vivo durante una dinámica en la que Adamarys Espinoza le pidió matrimonio.

El galán cubano no se sorprendió y dijo que era algo que ya esperaba, aunque tampoco fue indiferente al romántico momento y no pudo dejar de sonreír. Además, el día no pudo ser mejor, pues este 12 de octubre celebra su cumpleaños.

En medio de la emoción del equipo de 'Hoy', Adamarys le entregó el anillo de compromiso y dijo que desde que tenía 12 años soñaba con casarse con Francisco Gattorno, quien se posicionó desde los años 90 como un galán de las telenovelas en Televisa.

"Estoy muy contento, ya lo esperaba, no me sorprende porque es algo que ya esperaba. Estoy muy feliz y digo 'sí'", fueron las palabras de Gattorno.

Francisco goza de un gran momento profesional, pues además del éxito de 'La Desalmada', participa en 'Las estrellas bailan en Hoy', junto a Raquel Bigorra, con quien recibió buenas críticas de parte de Lola Cortés.

