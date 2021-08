"Nos dijimos 'Oui'": Altair Jarabo ya se casó en Francia

Después de muchas semanas de preparativos, emoción y amor, Altair Jarabo finalmente se casó con el francés Frédéric García, un empresario 20 años mayor que ella.

"Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!", escribió la actriz junto a una fotografía tomaba en el Ayuntamiento del 3er distrito de París.

Hace unas semanas Altair Jarabo platicó en exclusiva con TVyNovelas, y nos contó toda la emoción que sentía, combinada con nervios y mucho agradecimiento, pues mucha gente está feliz porque encontró el amor.

Altair planeaba una boda civil pequeña, pero también una gran fiesta, para la que usaría un vestido "clásico, con un toque inolvidable. No es cursi, no es romántico, no es de princesa ni de nada; es relativamente simple".

También nos contó que no tenían un destino planeado para la luna de miel, pues ella ya se sentía en una. "Entre que estoy de vacaciones y llevamos en Francia un par de semanas, hemos tenido oportunidad de viajar. No hay un viaje planeado en específico. Después de la boda nos pondremos productivos de nuevo".

Eso sí, sorprendió al confirmar que no planea tener hijos. "Es una opción. Mi compromiso con Frédéric se dio muy rápido, entonces, quiero pasar una temporada sola con él, sin responsabilidades. Además, soy sincera: aún no he escuchado el llamado de la naturaleza. Quiero pensar que vendrá, y claro que él está superpuesto, pero no lo veo pronto".

Nadie sospechaba que Altair Jarabo estaba muy enamorada. La actriz siempre ha sido muy celosa de su vida privada, y nos dejó con la boca abierta al anunciar su compromiso con Frédéric García, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y director general de Airbus Group México. Él nació el 15 de septiembre de 1967 en Toulouse, Francia; ella, el 7 de agosto de 1986 en la Ciudad de México. La diferencia de casi 20 años no ha sido un impedimento para vivir su amor.

