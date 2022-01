“Nos dijeron que una opción era abortar”; Irán Castillo y su esposo narran su embarazo

Irán Castillo festejó este fin de semana el último baby shower de su segundo bebé, evento del que ha compartido fotos y videos mostrando lo feliz que está junto con su marido, Pepe Ramos.

Pero en los primeros meses, el embarazo tuvo un momento crítico que tuvo a Irán y a Pepe al borde de la desesperación durante poco más de tres semanas.

La actriz, protagonista de la recién finalizada telenovela ‘SOS Me estoy enamorando' decidió contar su historia para que otras mujeres que se encuentren en la misma situación puedan aprender de su experiencia.

Los primeros meses de embarazo, contó junto con su esposo en una transmisión en vivo, transcurrieron con tranquilidad ya que los ultrasonidos mostraban un bebé sano. “Pero nos dijeron que hacía falta un estudio, que tenía un precio elevadísimo, la verdad”, narra Irán.

El estudio se llama ADN fetal, y consiste en extraer sangre de la madre, aislar el ADN del bebé y hacer un cálculo matemático sobre su condición. Para darle el resultado de ese estudio, el médico llamó a Irán Castillo por teléfono, lo cual a Pepe Ramos se le hizo falto de tacto.

“Me hicieron una videollamada pero yo estaba en un centro comercial. Así que mejor le llamé por teléfono y ahí me dijeron que mi bebé tenía trisomía 18, que es síndrome de Edwards. Yo me acuerdo que me senté en una banca y comencé a ver todo en cámara lenta”.

Pepe Ramos explica que cuando fueron a consulta al siguiente día y los hicieron esperar más de dos horas. Cuando finalmente hablaron con el médico, les dijo que el aborto era una de las opciones. “Me dijo que la interrupción del embarazo era uno de los escenarios pero que se necesitaba ver qué pasaba y no sé qué otras cosas”.

Tristes pero con la convicción de que saldrían adelante, Irán y Pepe cambiaron de médicos. Acudieron a una genetista que les recomendó realizar amniocentesis. “Es que durante ese tiempo yo conectaba con mi bebé, no sé cómo decirlo pero ponía mis manos en mi pancita y escuchaba que el bebé me decía ‘estoy bien, mamá’”.

El nuevo estudio de amniocentesis, que consiste en extraer líquido de la placenta para determinar clínicamente su estado genético, fue favorable. “La genetista hizo el estudio más rápido de lo que suele hacerse y un día nos llamó para decirnos que el bebé estaba bien, que no nos preocupáramos”, cuenta Pepe.

La pareja aprendió, durante todo este proceso, que el ADN fetal es un proceso matemático que, médicamente, no se puede considerar un diagnóstico, como se los habían hecho creer.

“Hicimos casi casi un doctorado en ADN fetal de tanto que investigamos y supimos dos cosas: que es un estudio que da falsos positivos ¡pero también falsos negativos! Y ahí mismo, en la hoja de resultados, lo decía”.

La historia tiene un final feliz porque ahora Irán Castillo y Pepe Ramos lo cuentan como una amarga experiencia de la que sacaron una lección y esperan con felicidad a su bebé.