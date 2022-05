“Nos daban un pan por día”: William Levy recuerda su infancia

El actor cubano William Levy recordó momentos difíciles de su infancia en los que, asegura, vivió “a dieta durante cinco años obligado por el gobierno”.

Levy cuenta que salió de Cuba junto con su padre hacia Estados Unidos, país donde comenzó su carrera de actor con algunas telenovelas. Sin embargo, fue en México el país en el que encontró las oportunidades para impulsar su carrera de actor a través de sus actuaciones en melodramas como “Cuidado con el ángel” y “Sortilegio”.

El impacto de Levy, quien había desarrollado antes su talento como modelo, lo convirtió en una figura importante de la televisión mexicana.

En 2013 hizo su última telenovela en nuestro país, La tempestad, y después regresó a Estados Unidos para buscar camino en el cine. Aunque participó en algunas películas (la más destacada fue “Resident Evil: The Final Chapter”, con Milla Jovovich) las telenovelas lo volvieron a llamar para protagonizar el remake de “Café con aroma de mujer”.

En una entrevista con el programa español El hormiguero, William Levy recordó esa etapa en la que siendo un niño vivió penurias.

"Por mucho que te esfuerces no vas a avanzar y eso te frustra", expresó Levy al hablar de las razones que tuvo su familia para salir de Cuba.

“Te quitan la libertad, que te quiten el regalo que Dios te da, que es la libertad…Ahora estamos igual que en el 93 y 94, sin comida, nos daban un pan al día por persona”, señaló.

También habló de la fama, la cual dijo “es el mejor premio que un artista puede recibir”.

“Me siento muy agradecido con el público me siento bendecido porque Dios me ha dado la fortuna de vivir momentos que no me hubiera imaginado”.