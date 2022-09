Norma Lazareno descarta retirarse y confiesa: "Tengo un embarazo inmortal con mi hija"

No ha pensado en el retiro; al contrario: es quizá la única actriz que desde hace varios meses trabaja en dos obras de teatro de manera simultánea: Los huevos de mi madre, comedia musical al lado de Fernando Botero, y Maduras, solteras y desesperadas, con Maribel Fernández “La Pelangocha”, Luz María Aguilar, Bárbara Torres y Arturo Carmona.

“Y aún tengo la esperanza de trabajar en teatro con mi querido Ignacio López Tarso; hice cine con él, pero, teatro, no. Es que el teatro me da vida; el trabajo, que nunca me ha faltado, me ha sacado de los sótanos donde estaba yo metida, emocionalmente”.

Su carrera comenzó cuando veía fascinada la ópera en el Palacio de Bellas Artes, montajes en los que participaba su papá, el tenor Paco Lazareno, y porque había crecido rodeada de histriones. Su tío era secretario particular de Jorge Negrete, y su padrino de primera comunión fue Miguel Inclán, quien tenía una carpa donde su papá cantaba.

“Ahí conocí a Blanca Estela Pavón, a Pedro Infante, a Luis Aguilar... Iban convocados por Inclán para jalar público. Imagínate: a mis 12 años tenía claro que quería ser actriz y me metí a estudiar en la academia de Andrés Soler, en la sección juvenil… Un día, llegó Ismael Rodríguez pidiendo una lista de actores, y don Andrés Soler me incluyó; era un casting para la película Maldita ciudad (1954)y llegué al final de las pruebas; quien se quedó, por un ‘volado’, fue Martha Mijares, que hizo una carrera espectacular en cine… Mis maestros fueron Seki Sano, Fernando Wagner, Prudencia Griffel que, ¡mi vida!, se quedaba dormida en la clase…

“NUNCA SUFRÍ ACOSO”

Si hoy sigue siendo un estigma la carrera de los actores, músicos, ¿cómo hizo entonces para convencer a sus papás? ¿Nunca sufrió de acoso? Nunca; estaba muy chica y siempre me acompañaba mi mamá. En una ocasión, tendría yo 19-20 años, me invitaron a filmar una película con Germán Valdés “Tin Tán”, en Acapulco, y mi mamá no podía acompañarme porque la iban a operar de una pierna. Aun así, me llevó al aeropuerto; estando ahí, me preguntó: “¿Quiénes son las personas con que viajas?”. Le dije: “Ese es el director”. Fue mi mamá con él y le dijo: “Oiga, le encargo a mi hija; cuídela”. Estando allá, el grupo de jovencitas estábamos temerosas, porque se sabía que ese director era tremendo, arrasaba; se llamaba José Díaz Morales. En el primer día de filmación me dijo: “¿En qué habitación te estás quedando?”, se me erizó la piel del miedo… “Todos nos iremos a la discoteca, pero tú te quedas; tu mamá me encargó que te cuidara, y así será”.

¿Han sido siempre maravillosos sus 68 años de trayectoria? Como toda carrera, sobre toda la artística… Cuando terminas un proyecto comienzas de cero otra vez… aunque tengas un nombre, un prestigio, no sabes cuándo te volverán a llamar. Es una carrera de talento, facultades y de mucha resistencia. Y, aunque el tema del dinero no es algo que le preocupe, (ha sido muy administrada y, además, goza de la pensión vitalicia que don Emilio Azcárraga Milmo otorgó a los actores pioneros del género telenovelero), le gusta trabajar, estar sobre un escenario o en un set de filmación. ¿Le gusta todo lo que ha hecho? Hay cosas buenas y algunas malas. Hice Nosotros los pobres (1973), con Ismael Rodríguez en versión de TV que nos fue terrible. Estaban Alberto Vázquez, Lupita Lara... Yo era Yolanda, la hermana de Pepe El Toro… Íbamos por 26 capítulos; sólo hicimos 13. Un fracaso. Y la película: La horripilante bestia humana (1969), donde soy una periodista que investiga un crimen en la lucha libre femenil. Para indagar, me metí a luchar y ahí me tienes, con una doble muy robusta, comparada conmigo que siempre fui delgada, y era de risa loca.

“PAULINA ESTÁ AQUÍ, TRABAJA CONMIGO””

Hace 25 años, su vida dio un giro inexplicable, incomprensible: su hija Paulina murió en un accidente; es la prueba más fuerte que le ha puesto la vida, y que ella, con trabajo, ha sobrellevado. “Tengo un embarazo inmortal con ella; decidí volverla a meter a mi cuerpo, sin fecha de salida; ella está aquí, trabaja conmigo, nos acompaña en esta entrevista”.

¿Ha sido justo el medio? ¿Tiene los premios que merece? Sí; es más, si tuviera que retirarme en este momento, me iría muy tranquila, muy contenta.

Sigue el chisme:

"Eres un viejo enfermo", le gritan sus verdades al hijo de la reina Isabel II

Así despiden a la reina Isabel II en Londres

50 looks por los 50 años de la reina Letizia de España