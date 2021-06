Noelia revela que padece vitiligo ¡desde hace 15 años!

Aunque su vida parece despreocupada con la enorme cantidad de fotos sensuales que publica, Noelia enfrenta una dura batalla en su salud que apenas confesó.

Y es que después de 15 años, la cantante reveló que padece vitiligo, enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel.

"Todo en esta Vida son pruebas que Dios y el Universo nos ponen. Como sabiamente dice alguien a quien admiro y quiero @chapoypati 'Abracemos a la Vida con lo que nos toca'", escribió la cantante.

La cantante de Puerto Rico relató que hace 15 años se enteró de su enfermedad en medio de uno de sus momentos más duros "al ver sucumbir mis sueños, mi trabajo, mis esfuerzos y mis ilusiones ante la peor canallada que una mujer puede sufrir".

"Meses después de tantas lagrimas, tanto estrés y tanto sufrimiento y tanto bullying del que fui objeto, mi Cuerpo comenzó a pagar el precio del estrés y los nervios. Desarrollé con el pasar del tiempo una enfermedad, en ciertas partes de mi piel comenzaron a perder su color.

"Después de consultar con especialistas, muy asustada recibí la noticia de que mi sistema inmunológico a causa de mi condicion extrema de los nervios y tanto estrés había desarrollado una enfermedad que se llama VITILIGO".

Noelia reflexionó: "Yo creo que Dios algo hizo en mí porque comprendí que esas manchas en mi piel eran cicatrices de las pruebas y las lecciones que Dios puso para mí".

A partir de ese momento supe que mi obligación ante la vida es ser Agradecida y Feliz con lo que tengo con las Bendiciones que se me han dado y los Talentos que Dios me entregó. El Vitiligo y yo ahora somos amigos. Hemos aprendido a convivir juntos, una Mancha mas una Mancha menos no me hace menos ante los ojos de Dios y el Universo".

Eso sí, Noelia no pierde la buena actitud ante la adversidad:

"A veces los que estamos en el entretenimiento somos como el Payaso que llora por dentro pero tiene que reír por fuera para darle un poco de alegría a los demás".

"Manchas más, manchas menos en la piel, no merman mis ganas de Vivir en plenitud y poder dar mucho de mí para los demás", escribió Noelia.



¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!