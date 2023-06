Noel Schajris estrena disco y nos revela cómo es en su faceta de papá

Cuando Noel Schajris habla de sus hijos: Dylan (2017) y Emma (2013), su mirada cambia por completo, sonríe y se inspira tanto que sus respuestas parecen poesía.

Para el cantante, los pequeños son su razón de ser y el futuro que lo hace soñar en grande. Es justamente esta faceta la que más disfruta el artista de origen argentino. Y no es que la música haya pasado a un segundo plano; simplemente, sus prioridades han cambiado con los años.

“Ellos son el amor más profundo que siento y sentiré todos los días, son mi prioridad; el éxito de mi vida es que me digan ‘Papá’. Pero ojo: ser padre de ellos como debe ser, no creo en la amistad de un padre con sus hijos, en ser cuates, porque tienes que ser papá, pero no criarlos: uno cría animales, ganado, ovejas, pero a un hijo lo guías, le das amor, lo observas cómo florece y te sorprendes con ese florecimiento; ellos tienen que vivir su camino con tu guía y con tu amor. En realidad no estamos criando a nadie; cuando creemos criarlos, los llenamos de limitaciones”, dice.

Para él, este último año ha sido como una montaña rusa: le ha tocado estar arriba y abajo; eso sí, dándole la importancia que merecen los niños que tuvo con su esposa, Gwendolyn Stevenon, una presentadora panameña a quien conoció cuando le abría los conciertos a Alejandro Sanz en España siendo parte de Sin Bandera.

“Lo he vivido con mucha pasión, generando un disco en medio de giras con Leonel, en los espacios que quedaban, los espacios que me dejaba lo más importante de mi vida que son mis hijos, mi familia, mi mujer; fue generar, componer, grabar y producir al 100% este disco, el más personal de mi vida y el más valiente por la manera en la que lo ofrezco al mundo”.

Hablando de ese temple que marca su personalidad, se sincera y admite que le ha tocado ser un guerrero, pues lo lleva en la sangre. “Sí, he sido muy valiente; no sé si tiene que ver mi ascendencia, mi genética ucraniana, que es un pueblo muy valiente, que nos los ha demostrado en los últimos tiempos; no soy de achicarme y ante la injusticia no me puedo quedar callado. Ahorita estamos viviendo una situación insostenible; esto de tener métricas y números, invertir para tener más resultados y más streaming, y yo que sé… Hay un montón de cosas ficticias y tramposas, como tener un cuarto lleno de celulares que ponen play a tu canción para que tenga números, y de esa manera te premien. Después de todo eso, lo que te ganas son 500 dólares, ¡es una locura! Es como un casino en el que estamos apostando nuestras vidas en vano, y hoy es hora de apostar por nosotros y entregar directamente la música a los fans, sin computadoras”.

En su reciente disco, #SiempreLoSupe, el intérprete se rebela y busca su propia independencia.

“La emoción, la expectativa y la pasión por lo que hago se redobla porque sí es un álbum interesante, especial; de muchas maneras, es el disco más de cantautor que he hecho, producido desde mi propia disquera, ahora dando el siguiente paso desde mi propia plataforma, con venta de discos digitales, canciones y videos digitales, lo que hasta hace poco no tenía. Tenía los formatos físicos y obviamente mis propias plataformas, pero ahora le agregamos una tienda de música digital que ha sido una belleza porque me ha permitido entregar mi disco directamente a los fans, con el formato como debe ser. Es que, de alguna manera, las plataformas de streaming convencionales desvirtúan el espíritu del disco, lo que significa”.

Asegura que su más reciente proyecto “tiene que ver con un montón de despertares y de inquietudes, sobre todo desde la libertad más absoluta, más que nunca, liberándome de reglas autoimpuestas muchas veces, pero también reglas que el mismo sistema de la industria musical nos dicta. Y últimamente las reglas me las dictan los algoritmos, inteligencias artificiales, ni siquiera son seres humanos. Voy a contracorriente de esas reglas que quieren imponer en una industria; hay que renovar, hay que hacerla evolucionar y hay que modificarla para que sea más justa para el autor y el creador de la canción”.

Más que presión, lo motiva a proponer caminos diferentes, porque “hay que revalorizar el disco como vehículo e independizarnos completamente hasta de las plataformas convencionales”.

Noel Schajris presenta su sexto álbum de estudio: Siempre lo supe, en el que se estrena como productor total de este trabajo, cuyo primer promocional es Qué bonito, disponible en plataformas digitales tradicionales.

El álbum se encuentra a la venta solamente en NoelSchajris.fan dentro de NS Music. Considerado uno de los grandes cantautores de Latinoamérica y una de las mejores voces en español, estrena este álbum con siete baladas inéditas producidas en su disquera Dynamo Productions. De éstas, tres son colaboraciones con artistas de primer nivel. Se incluyen los temas: S.M.D, Qué bonito, Te amo (feat Molly Miller & Jeff Babko), Silencio (feat Tony Levin), #Siempre- LoSupe, Cómo se puede (Feat Dave Lvita) y Finalmente pasó. Daniel “Vago” Galindo es el productor ejecutivo y el ingeniero de grabación y mezcla del álbum, mientras Brian Lucey es el ingeniero de masterización.

