Nodal vuelve a recordar a su ex y lo sacan de 'aguilita' de casino en Las Vegas

Aunque la leyenda dice que "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", si se trata de un cantante tan famoso como Christian Nodal es imposible que se sepa lo que ocurrió en una noche de diversión, que culminó con el artista tambaleándose.

Un video muestra al cantante siendo escoltado de un casino mientras algunos fans se acercan para tomarse fotos con él, mientras su equipo de seguridad lo guía y carga, casi al estilo conocido como 'aguilita', pues él no se podía sostener por sí mismo.

Se notó que el nivel de alcohol era bastante y no estaba en sus cinco sentidos. Mira el video.

Recordó a su ex.

En otro momento, Nodal también dio de qué hablar porque durante un concierto hizo referencia a Belinda, al dedicar una canción a su actual novia, Cazzu.

“¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”.

"Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero mi Julieta", dijo el cantante.

