Nodal se enojó porque J Balvin lo exhibió en redes, ¡pero él hizo lo mismo contra Belinda!

Christian Nodal se ofendió cuando J Balvin exhibió una foto de él en Instagram para comparar sus looks rubios, le dijo sus verdades y hasta publicó una canción contra el colombiano de la que luego se arrepintió. Pero quizá la situación solo fue una cuchara de su propio chocolate.

Y es que al explicar que su rencilla con J Balvin ya quedó resuelta, dijo que el problema fue que el reguetonero no le preguntó si lo podía exhibir en sus redes, lo que derivó en que "le dolieron las burlas y la exposición"... Pero, ¿no fue eso mismo lo que él provocó contra Belinda?

Hace unas semanas, Nodal exhibió una captura de pantalla de una conversación vía WhatsApp con Belinda, donde ella le habría escrito para pedirle dinero para ella y sus padres. Eso derivó también en burlas y exposición, iguales a las que él se queja ser víctima por la controversia con J Balvin.

Al hablar del caso de J Balvin, Nodal escribe: "La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga, simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que él me subiera en su cuenta de 50 millones lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente...

"Pero al contrario, me dolieron las burlas y la gran exposición, respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al estadio de Medallo, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex, yo tengo derecho a que gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar mucho".

¿Pero Nodal le preguntó a Belinda si la podía exhibir en su Twitter?

Quizá Nodal hizo algo similar a J Balvin al exponer a su ex al escrutinio por pedirle dinero para ella y sus padres, lo que derivó en burlas. Además, Nodal también respondió a los Belifans: "Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer".

Más adelante, Nodal menciona la palabra JUSTICIA... "es lo que pasa cuando haces cosas malas".