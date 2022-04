¡Nodal se enoja! Se va a EU porque “en México no puedes tener un carro de lujo”

Christian Nodal realizó una conversación con sus seguidores a través de Twitch en la que tocó todos los temas que le preguntaron: desde el anillo de compromiso de Belinda hasta el estado de salud de su madre, que fue diagnosticada con cáncer pero ahora ya está sana, lo cual asegura que fue un mal diagnóstico.

El cantante ganador del Grammy decidió sincerarse y explicar las razones por las que ha decidido que la mayor parte de su residencia será ahora en Estados Unidos.

“¿Ya no vas a vivir en México?”, le preguntaron. Nodal respondió con una mueca y en tono angustiado dijo: Pues es que es muy complicado vivir en México. No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives”.

Christian Nodal hizo una explicación de la manera en que al vivir en México se sienta amenazado por dos situaciones: la inseguridad y la falta de privacidad.

Al compararlo con Estados Unidos, Nodal explica que en el país vecino la situación es totalmente distinta en esos aspectos.

“Me pasó en México (no tener privacidad) porque yo tenía un Ferrari que nada más existía uno en todo México y pues todo mundo sabía dónde estaba y por dónde pasaba”, dijo Nodal al contar lo que tuvo que atravesar.

Lo que ha encontrado en Estados Unidos, dice, es un cambio radical.

“Aquí hay un montón de gente que tiene sus carros de lujo, sus casas y todo; no es que como que la gente se sorprende (por el lujo); no es como en México que la gente dice ‘ah no manches’”.

Ante las críticas de algunos seguidores que interpretaron sus frases como el hecho de que Nodal ha decidido mudarse de México porque no puede puede disfrutar de lujos, el cantante respondió de inmediato a través de un mensaje de Twitter.

“Duré un ratote contándoles porque me gusta Estados Unidos y que probablemente me quede aquí y salen con sus cosas de que me quedo por presumir lujos”.

Recalcó que tiene todo el derecho a gozar del producto de su trabajo y que eso no significa que menosprecie a México, sino que simplemente señala algunos de los problemas más graves de nuestro país.

“¡Claro! Quiero disfrutar lo que me gano pero omitieron la parte donde no tengo privacidad y la seguridad es fea. ¿Es novedad?”

Respecto a la salud de su madre, Nodal dijo que no fue un milagro sino un mal diagnóstico lo que vivieron. Su madre iba a ser operado por un tumor en el colón, pero al realizar los estudios pre operatorios resultó que el tumor había desaparecido.