Nodal prometió "una obra de arte" contra J Balvin, pero los MEMES lo resumen todo

Después de prometer una canción para J Balvin porque no le causó nada de gracia que se compararan sus looks rubios, Christian Nodal publicó el tema 'Girasol', que ya dio mucho de qué hablar.

En Instagram prometió una obra de arte, y después de un par de días de espera, ya conocimos el resultado.

La letra de la canción va contra J Balvin: "Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", es parte de lo que dice Nodal en su canción.

"Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", le recrimina.

"Las diferencias entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda. Quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal, pero por romperte el culo van a saber del Nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno".

La canción también dice: "Todos tratan de reprimir mi personalidad. A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy. Mi música es de ustedes pero mi vida no. Agradezco los consejos pero ¿quién los pidió?".

"Yo soy un girasol porque con música sano. Cuando escucho lo tuyo me dan ganas de ir al baño"... Así que en redes sociales reaccionaron:

Los fans lo criticaron por desactivar los comentarios, y en general por el resultado de la composición.