Nodal lanza canción, luego se arrepiente y J Balvin así le responde

Ya tiene 3 millones de visualizaciones en YouTube, pero Christian Nodal se arrepintió de haber lanzado 'Girasol', la canción con 'tiradera' contra J Balvin, como respuesta por exhibir una foto de él en Instagram para comparar sus looks rubios. El mexicano le dijo sus verdades al reguetonero, quien le respondió con un simple mensaje.

Nodal dijo en un concierto: Lo siento mucho Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pend***, yo la he cag*** muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo".

Así que J Balvin respondió después de la publicación de la canción: "Y lo de Nodal, obviamente no soy nadie para juzgarlo... Estaba pasando por un mal momento, no existe esa mala intención, entonces entiendes un punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz. Yo no soy nadie para juzgar, y no soy dueño de la verdad y nunca lo seré. Entonces ándale parcero que todo bien, es para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo, porque al final nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo.

Nodal aseguró que ya hablaron y llegaron a un acuerdo. De hecho, la publicación que molestó a Christian ya no existe en el perfil de Instagram de Nodal.