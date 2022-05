Nodal explota contra Belinda y su mamá al revelar conversación que las delata

Ya pasaron varios meses desde su ruptura, pero la historia que une a Christian Nodal con su ex sigue más que vigente. Mensajes de la señora Belinda Schull detonaron que el cantante explotara contra ella y publicara mensajes que delatan a la cantante.

En sus redes sociales, la mamá de la artista compartió: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Pero quizá no se esperaba que su ex yerno publicara un mensaje donde, aunque no dice su nombre, es evidente que lleva dedicatoria:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo".

Por si fuera poco, Christian Nodal agregó una captura de pantalla de una conversación con su ex, donde ella le habría escrito para pedirle dinero para ella y sus padres:

"Amor, crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en los mensajes.

Además, se lee que ella escribió que se arrepiente de "todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida".

Tras publicar los mensajes que delatarían que la cantante le pedía dinero, Nodal respondió a una persona que sí ha hablado con ella tras la ruptura. "Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer".

Más adelante, Nodal menciona la palabra JUSTICIA... "es lo que pasa cuando haces cosas malas".

Y remató: