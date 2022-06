Nodal estrena canción contra J Balvin, ¡pero embarra a "la innombrable" de su ex"!

Después de un par de días de espera, Christian Nodal finalmente publicó la canción que prometió para vengarse de J Balvin después de que el colombiano publicara en Instagram una foto del mexicano y pedía a sus fans que encontraran las diferencias, pues sus looks rubios eran similares.

Eso no le causó nada de gracia a Nodal y además de decirle sus verdades en un video publicado en sus historias de Instagram, prometió una "tiradera" como la de Residente contra el reguetonero cuando se pelearon públicamente hace unos meses.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", es parte de lo que dice Nodal en su canción.

"Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", le recrimina.

"Las diferencias entre tú y yo, pendejo, es que yo no soy tan mierda. Quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal, pero por romperte el culo van a saber del Nodal ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno".

Pero después, Nodal termina por embarrar a su ex. Aunque su molestia fue que J Balvin pidió al público que "encontrara las diferencias" entre ambos, ahora el mexicano terminó comparando a su ex con Amber Heard.

Y es que en la canción dice: "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso, eso verán de nuevo".

Hay que recordar que no es la primera vez que Nodal tira una indirecta a su ex.

En otro video, mencionó la palabra "estafadora" al recriminar el uso del feminismo. Y es que surgió la versión de que el cantante maltrataba a Belinda y no la dejaba trabajar.

Incluso los Belifans exhibieron videos donde Nodal confirmaba que sabía cada uno de los movimientos de su entonces novia porque la custodiaba su equipo de seguridad, e incluso aconsejó: "Sí, güey, viene con mi seguridad a la casa... Les voy a dar un consejo, tengan seguridad, tengan ojos siempre (risas)".