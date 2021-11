Nodal babea de amor por Belinda

El romance de Belinda y Christian Nodal siempre ha pasado por las redes sociales. La pareja nunca ha dudado en gritar su amor en el ciberespacio: cada tatuaje que se hacen, cada viaje juntos, cada canción que se dedican está registrada en alguno de sus perfiles.

Basta recordar que el tatuaje más reciente que se hizo Nodal en honor a Belinda fue la palabra "Utopía", escrita en su frente en color rojo y del cual publicó una foto en Instagram.

Ahora que Belinda quien decidió demostrar su amor al cantante pero no a través de un tatuaje sino baile sensual en el que mostró algo de su espectacular cintura.

El video, sin embargo, no lo publicó ella, sino Nodal a través de su cuenta de Instagram, en donde agregó dos emoticones: el de la carita con ojos de corazón y el de la carita babeando, el cual, según emojipedia, se usa para “expresar deseo por una persona sexy o atractiva”.

El baile de Belinda es al ritmo de la canción ‘I’m too sexy’, de Right said fred, y dura apenas unos segundos.

