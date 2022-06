"No usamos condón": Niurka confiesa cómo fue su encuentro con Juan Vidal

Ante las cámaras parecían simples besos, pero Niurka ya confesó que sí tuvo sexo con Juan Vidal, y lo hicieron sin protección.

En entrevista con De primera mano, la cubana confesó: "No usamos condones, lo hicimos limpiamente. Yo soy una mujer sana, higiénica".

Explicó: "Yo creo que somos personas maduras, no somos niños. Él es un hombre de 40 y tantos años avanzados, yo soy una mujer de 54 años, nos gustamos, nos encantamos, hicimos clic, había mucha ternura en nuestro romance y fui muy feliz y no me arrepiento para nada”

Se dijo emocionada por su relación: “Yo lo voy a esperar acá porque obviamente ellos están encerrados herméticamente allá [...] lo voy a esperar a ver si podemos continuar esta historia, si no bueno next, no pasa nada, yo soy bastante desapegada con cualquier cosa en la vida, si lo tengo lo disfruto, si no lo tengo next, me busco otro".

Y aunque Cynthia Klitbo contó hace unos días que Juan Vidal le quedó a deber dinero y lo calificó como un "chichifo", Niurka hizo caso omiso: “Conmigo se portó como todo un caballero. De pronto se iba a socializar porque él necesitaba un poquito tener más cerca a los enemigos, yo no, pero no tiene que hacer lo mismo que hago yo”.