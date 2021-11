¡No te rindas, Carmelita! Tres ambulancias buscaron salvarla tras derrame cerebral

Gustavo Briones, sobrino y asistente de Carmen Salinas, descarta cualquier tipo de negligencia médica en el caso de su tía, quien se encuentra en coma tras el derrame cerebral que sufrió el pasado 10 de noviembre. Esto, luego de que trascendiera que la atención que Carmen recibió por parte de la ambulancia que la trasladó de su casa a un hospital de la colonia Roma, en la Ciudad de México, y luego a otro, fuera lenta.

En entrevista con TVyNovelas, Gustavo nos explica si el tiempo que pasó entre los hospitales perjudicó la salud de la actriz de 83 años. Además, nos revela que al domicilio de su tía llegaron tres ambulancias para auxiliarla, y aclara si la unidad que abordaron les pidió cinco mil pesos para atenderla.

¿Hubo negligencia médica en la ambulancia que trasladó a tu tía? Para nada. La ambulancia llegó en cuestión de minutos, fue muy rápido. En lo que yo marcaba al 911, ya estaba sonando la sirena, fue muy rápido. Vivimos a tres pasos de la Cruz Roja, en Polanco. Siempre hay por ahí ambulancias paradas. Gracias a Dios, llegó muy rápido.

¿Cuánto tiempo hicieron de casa de tu tía al hospital? Se me hizo eterno, como si hubiéramos cruzado toda la ciudad. El tiempo no lo sé; me dijeron que habíamos llegado muy rápido en la ambulancia. Relativamente vivimos muy cerca; desde aquí (Star Médica) a la casa, hacemos 10 minutos en coche. Imagínense en una ambulancia y con sirena, es menos tiempo. A mí se me hizo eterno.

¿Por qué no se quedó Carmen en el primer hospital al que la llevaron? Porque el aparato con que harían la tomografía empezó a fallar. En ese momento había estado hablando con gente de la ANDA y me dijeron que el Star Médica tenía todo para atenderla, estaba a la vuelta y me la traje para acá.

Este tiempo que pasó entre un hospital y otro, ¿complicó el estado de salud de tu tía? No, ya se lo pregunté al doctor y me dijo que para nada. Lo que a ella le pasó fue en un segundo, ya estaba el daño.

¿Es verdad que los paramédicos te pidieron cinco mil pesos por atender a tu tía? No es que me hayan pedido dinero; fueron tres ambulancias las que llegaron, casi al mismo tiempo. Los que la subieron fueron de una ambulancia particular, no me fijé en la ambulancia que la estaban subiendo ni lo que decían las letras. Cuando llegué acá me dijeron que lo que pasaba era que son un servicio particular. Otra ambulancia era del ERUM.

¿Pagaron el servicio de la ambulancia? Sí, se pagaron cuatro mil pesos; nosotros no estamos peleando por el dinero, fue un comentario que se hizo, pero mi tía vale millones de pesos, más que eso.

¿Quién se está haciendo cargo de los gastos médicos? La ANDA. Ahí están pagando el cien por ciento de la hospitalización.



