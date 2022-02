"No soy tan corriente": Mr. Tempo contra Chiquis dice que no quiere chismes con los Rivera

El libro 'Invencible' que Chiquis acaba de publicar ha desatado una ola de polémica en torno a su vida marital con Lorenzo Méndez, pero también volvió a destapar el escándalo con Mr. Tempo, el hombre con quien se aseguró que ella fue infiel.

Jorge Cueva, mejor conocido como 'Mr. Tempo', se lanzó contra la cantante y ahora dice tener pruebas de lo que pasó entre ellos de forma "física" y "naturalita" en octubre de 2020. En esa época, Chiquis dijo que no soportaba "a la gente mentirosa" y "aprovechada".

Pero como Chiquis lo menciona en su libro, el restaurantero mexicano afincado en EEUU reaccionó con enojo en entrevista con el programa 'De primera mano', donde dijo:

"No quiero volver a hablar de ese tema. Me vale lo que haya dicho esa vieja", dijo, "yo soy un empresario, no ocupo (necesito) de chismes. La neta. Soy el empresario más exitoso en California. No soy tan corriente, no ocupo chismes de la familia Rivera para jalar más fama".

Según Mr. Tempo, quien dio de qué hablar con sus declaraciones, a él no le interesa "andar en chismes de vecindad, de lavadero, solamente así agarran fama. Soy un caballero, y tengo pruebas y (mensajes de) WhatsApp y tengo fotos, pero eso no se hace, eso no es de hombres".

Aseguró que Chiquis quiere colgarse de su fama: "Ella quiere agarrarse y hablar de mí, que no sé qué fue lo que dijo y ni me interesa, yo estoy mil por ciento tranquilo de que lo que hicimos fue naturalito y sin mala intención".

"Dios y ella sabemos exactamente qué pasó y cómo pasó, no ocupo (sic) de sus chismes baratos, gente sin quehacer. Vamos como los cangrejos, para atrás: nos encanta el chisme, nos encanta ver qué hace el vecino".

