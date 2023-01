"No soy de este mundo": Paty Navidad asegura ser extraterrestre

Ya hasta era raro que Paty Navidad no llamara la atención por sus controvertidas declaraciones, pero con su entrada a 'La casa de los famosos' en su tercera temporada, la actriz ya calentó motores para escandalizar al público.

Esta vez no habló sobre el coronavirus, sino sobre su origen no humano. "Dicen que soy extraterrestre por los temas que yo hablo, me ligan mucho con los extraterrestres, y sí, yo siento que no soy de este mundo", dijo Paty Navidad mientras las cámaras la captaban.

En una conversación con Osmel Sousa, Paty Navidad incluso explicó qué tipo de extraterrestre es.

"Soy... (risas) Yo siento que soy más pleyadiana que anunnaki... aunque dicen que soy reptiliana (risas)"

Al hablar de que es pleyadiana, se refiere a quienes también son conocidos como Nórdicos. En ufología, los extraterrestres nórdicos son extraterrestres humanoides que supuestamente provienen de las siete estrellas conocidas como Las Pléyades Pléyades y que se asemejan a los nórdicos-escandinavos. Hay quienes los describen como seres con cabello largo y rubio, ojos azules y piel clara.

Paty Navidad ya es recuerrente en reality shows. Despué de su postura controvertida sobre la COVID-19, la actriz participó en MasterChef Celebrity en México y ahora está en Estados Unidos trabajando para Telemundo, en 'La casa de los famosos'.

