"¡No son metiches!": Eduardo Capetillo Jr. Nos dice cómo lo apoyan sus famosos papás

Tener de frente a Eduardo Capetillo Jr. es como estar viendo a su padre, Eduardo Capetillo. Y es que, realmente, es el retrato del actor cuando estaba en sus 20 haciendo telenovelas como Marimar; sin embargo, el gran parecido que ambos comparten no es una garantía para que el joven de 28 años asegure su futuro en la industria del entretenimiento. De eso está muy claro, ahora más que nunca, luego de dar el salto a la actuación en una serie para una plataforma de streaming que protagoniza su papá con Itatí Cantoral. Sin duda, 2022 ha sido un gran año para el chico que sueña con conquistar al público a través de su música.

“Ha sido un año muy padre, de entrada, por el debut en televisión con la serie que grabé con mi papá. Fue un regalo, algo impresionante, y ahorita todas las baterías están enfocadas en la música. De hecho, estoy por meterme en el estudio con Horacio Palencia, vamos a estar metiendo voces todo el día, él me ha estado acompañando en todo el proceso del disco. Estoy bien emocionado porque por fin se está materializando lo que hemos trabajado tanto tiempo”, afirma Eduardo a TVyNovelas durante un evento en el que aprovechó para compartir con otras figuras del espectáculo mexicano.

“SIEMPRE ME HAN DEJADO VOLAR”

Para el cantante, el género regional mexicano es lo que más le llama la atención, aunque “también vamos a hacer unas partes de sierreño, otras de mariachi, y Horacio es un grande en este género; ahorita estamos trabajando en coautoría porque me encuentro escribiendo con él, y los temas que están por salir me encantan”.

Al preguntarle cómo lo han influenciado sus papás, el joven artista manifiesta que nunca han tratado de meterle por los ojos algo que no quiere: “En realidad, sus consejos siempre han sido: ‘prepárate, sé constante, sé muy responsable…’. En este caso, con la voz tengo que ser muy responsable porque todo influye: una desvelada, tomar, fumar, entonces hay que estar muy enfocado en la meta. Gracias a Dios siempre me han dejado volar, tomar mis decisiones, nunca se han metido, no son metiches, nunca han sido los papás chismosos que están pendientes de todo, pero cada vez que les pido un consejo están ahí para mí”.

“MIS PADRES SABEN DÓNDE ME PUEDO TROPEZAR”

En la serie que se estrenó hace un par de meses, Eduardo comparte créditos con su papá, uno de los galanes por excelencia en la década de los 90. “En la historia estamos en dos mundos separados, yo estoy en el pasado y él en el presente, entonces muy rara vez compartimos set, pero hubo escenas en las que sí estuvimos juntos, y yo las gozaba; cuando yo tenía un descanso me iba a ver qué estaba haciendo él, porque yo sí andaba de chismoso”, confiesa entre risas el mayor del matrimonio Capetillo-Gaytán. Pero, ¿qué se le aprende a una figura tan icónica del espectáculo? “La responsabilidad que tenía era impresionante, porque tienes que estar a una hora exacta para empezar tu llamado, y él siempre estaba listo a tiempo. Él siempre me aconsejaba que tenía que ser responsable, y ahora lo veo con la práctica. Siempre llegaba estudiado, siempre se sabía perfectamente las escenas que iba a grabar ese día, sabía de qué trataban, porque no solamente era una escena, es que todo se va filmando revuelto, no como lo vemos en la tele, no hay una secuencia, entonces ya tienes que saber de dónde viene tu personaje o a dónde va.

“ELLOS NO SE METEN EN MIS TEMAS, A MENOS QUE YO LES PIDA UN CONSEJO”

Aunque muchos pensarían que llevar los apellidos Capetillo-Gaytán resulta un peso, el chico no lo ve así: “No sé si sea una responsabilidad, más bien quiero verlo como un apoyo, porque tengo detrás a dos personas, mi mamá y mi papá, que ya tienen experiencia, que me pueden aconsejar, que saben dónde me puedo tropezar. Y en vez de verlo como algo bueno, algo malo, como ventaja o desventaja, lo veo como experiencia”.

Sobre la injerencia que tienen sus padres en las decisiones que toma, aclara: “Ellos nunca se van a meter en mis temas, a menos que yo les pida un consejo; yo les pregunto cómo ven las canciones, y ellos tratan de orientarme. Cuando escribes es bien complicado porque tienes que darle toda la intención y la interpretación a la canción, no tienes algo qué copiar, como en un cóver; yo les pido consejos y están ahí. Me siento muy apoyado por mis papás, por mis hermanas, por toda mi familia en general”.

