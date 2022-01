No sólo 'Enamorándonos': El pasado de Carmen Muñoz que ya casi nadie recuerda

Carmen Muñoz ya está consolidada como una de las conductoras consentidas de la televisión abierta en México, y tanto es su talento, que ha sido llamada para trabajar en varias televisoras mexicanas. Este 2022 volvió a Televisa, pero tiene un pasado que quizá ya no recuerdas, pues todavía tenemos muy presente su imagen en 'Enamorándonos'.

Pero antes de ayudar a encontrar el amor a los concursantes de ese famoso programa, Carmen daba noticias curiosas, datos que nadie sabía y también ayudaba a la sociedad con programas donde acudían especialistas.

Y es que Carmen tuvo sus inicios en Canal Once, donde hace casi 20 años, la veíamos en el divertido programa 'De todo con Carmen', que se transmitía a las 7 de la noche en la señal del canal del Instituto Politécnico Nacional.

"A Canal Once le tengo gran cariño porque mi primer contacto fue en 'De todo con Carmen'. La gente se sigue acordando de ese programa, y me ha dado muchas satisfacciones. Después de ahí vinieron muchos proyectos que me dejaron aprendizaje como 'Las mañanas en el Once', 'Ideas' y 'Diálogos en confianza' que me da tantas herramientas en mi vida profesional y personal y que me encanta compartir con ustedes".

Tras la salida de Carmen, se convirtió en 'De todo con María Roiz', pero Muñoz dejó su huella.

Este 2022 volvió a Televisa. Y es que también trabajó en la señal de Canal 4, antes de que se convirtiera en Foro TV. Ahí existió el programa 'Nuestra casa', conducido por Coque Muñiz, Talina Fernández, Claudia Lizaldi y hasta Raquel Bigorra. Ahí Carmen Muñoz también se destacaba:

Carmen no es ninguna improvisada, y en TV Azteca obtuvo reconocimiento tras el éxito de 'Enamorándonos', que inició en Canal 7 y luego lo cambiaron a Canal 1. Tras ser sustituida por Penélope Menchaca, Carmen estuvo en 'Venga la alegría', cubrió a Mimí en 'Mimí Contigo' y terminó su trabajo en el Ajusco con 'Al extremo'.

Ahora prepara su regreso a Televisa, y solo adelantó que será un programa en Unicable.

