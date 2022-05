"¡No se vale!": Carlos Ignacio confirma molestia con productor tras audios donde lo insulta

Después de la cancelación de 'Caperucita, qué onda con tu abuelita' donde Silvia Pinal regresó a los escenarios, Carlos Ignacio confirma que la decisión, al menos de él, de terminar su relación con el productor Iván Cochegrus, fue por los audios que se filtraron donde hablaba pestes de su elenco.

"Todo el proyecto se terminó por los audios que filtraron de las conversaciones del productor, y pues terminamos el proyecto porque definitivamente no podíamos seguir trabajando", le dijo Carlos Ignacio a Maxine Woodside.

"No puedes trabajar con una gente que a tu espalda te está apuñalando, hablando mal de ti, que no estaba de acuerdo con las decisiones que tomé como director. Yo opté por separarme de la obra en cuanto supe de esas grabaciones".

Remató: "No puedes estar enfrente de una gente que te está la monería y por atrás te está apuñalando.

Explicó que hubo varios problemas de raíz: "Fue un error enorme de producción que hizo, desde construir una casa con una estructura metálica en el teatro. De ahí teníamos diferencias, lo que dice el audio es que fue a registrar mi obra con otro título, y por eso en los créditos no había puesto libreto y dirección de Carlos Ignacio. Porque yo esta obra se la hice para Silvia Pinal, el cuento, algunas canciones, el vestuario era idea mía. De repente que vayan y pongan tu trabajo a nombre de otro no me pareció. ¡Y todavía me 'taruguea'! ¡No se vale! Porque soy una gente derecha, de frente".

En los audios, se escuchaba a Iván Cochegrus decir sobre Carlos Ignacio que no le otorgó el crédito que debería.

"... Ni en la publicidad ni nada puse libreto y dirección: Carlos Ignacio. Dice 'dirección: Carlos Ignacio'... No se ha dado cuenta el pendej*, no se ha dado cuenta", se le escucha decir al productor.