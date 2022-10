¿No se soportaron? Mariana Echeverría y Moisés Muñoz renuncian a 'Las estrellas bailan en Hoy'

"Estábamos claros que no íbamos a estar toda la competencia", dijo Mariana Echeverría al anunciar que prefería retirarse de la competencia donde su pareja fue Moisés Muñoz. Algo no funcionó y fue más que evidente.

En su último baile juntos, se notaba que la química era nula entre ellos, y este viernes 21 de octubre lo confirmaron al presentarse sin haber ensayado ningún baile. "No pudimos ensayar, No se pudo", dijo Mariana al dar la cara.

"Nuestros horarios de chamba y personales no cuadraban, buscábamos horarios y el día a veces no da, no pudimos. No quiero que sea justificación. Vine a pedir una disculpa. Mis compañeros no merecen que nosotros sigamos mientras no estamos dando el 100%", dijo la ganadora de la primera temporada.